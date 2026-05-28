Acuerdo histórico: Argentina producirá vacunas antigripales para toda la región y proyecta exportaciones por 100 millones de dólares

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, celebró el acuerdo firmado entre Sinergium Biotech, CSL Seqirus y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para la producción local de vacunas antigripales y su distribución a toda América Latina y el Caribe. El convenio consolida a la Argentina como un actor estratégico en la provisión y exportación de vacunas de alta complejidad para la región, con proyecciones de exportación de aproximadamente 100 millones de dólares anuales.

"Esta iniciativa significa más capacidad nacional en un sector estratégico que permitirá atraer inversiones, incorporar innovación y generar empleo de calidad", afirmó Lugones, quien además destacó que el Gobierno nacional está generando las condiciones para que la salud se convierta en uno de los motores de crecimiento de la economía argentina.

Un acuerdo con impacto directo en la producción y el empleo

Según lo establecido en el convenio, CSL Seqirus se compromete a suministrar su portafolio de vacunas antigripales a los países de la región a través del Fondo Rotatorio de la OPS, mientras que Sinergium Biotech aportará su planta local para la manufactura. Argentina tendrá además prioridad para acceder a una primera asignación de dosis, junto con los demás países participantes.

Para sostener la expansión, Sinergium Biotech ya realizó una inversión de 25 millones de dólares destinada a ampliar su capacidad productiva, a la que se suman 10 millones de dólares adicionales comprometidos por ambos laboratorios para transferencia de tecnología. En total, la iniciativa supera los 35 millones de dólares en inversiones vinculadas.

"Esto es una muestra concreta de cómo la industria local puede integrarse a soluciones sanitarias de escala regional", subrayó Lugones, y remarcó que el sector biotecnológico argentino reúne condiciones concretas para competir en el mundo: recursos humanos calificados, infraestructura y capacidad exportadora.

El impacto económico y el perfil exportador

El acuerdo también impulsará el desarrollo de proveedores locales en áreas como materiales de empaque, logística farmacéutica y cadena de suministro especializada, fortaleciendo el ecosistema biotecnológico nacional. En 2026, el sector ya generó más de 60 millones de dólares en exportaciones y prevé sumar otros 60 millones adicionales antes de fin de año, incluyendo las ventas de la vacuna antineumocócica conjugada 20-valente, resultado del acuerdo firmado entre Pfizer y la OPS en 2025.

"La salud es uno de los motores del crecimiento argentino: tiene potencial para atraer divisas y crear empleo de calidad", concluyó el ministro.