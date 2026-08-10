Adorni, cada vez más complicado: la Justicia le exigió explicaciones sobre su patrimonio

El fiscal federal Gerardo Pollicita envió este lunes un requerimiento de justificación a Manuel Adorni en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El exfuncionario deberá responder una serie de preguntas vinculadas con su situación patrimonial.

La medida fue tomada a partir de la información que recibió la Fiscalía sobre el patrimonio del exjefe de Gabinete. Según trascendió, los informes incorporados al expediente muestran inconsistencias que ahora él deberá explicar.

El pedido de explicaciones sobre su patrimonio constituye una instancia previa a una eventual citación a indagatoria. La investigación tramita ante el juez federal Ariel Lijo, quien deberá intervenir si la Fiscalía solicita avanzar hacia esa etapa.

Cabe recordar que Adorni dejó el Gobierno de Javier Milei hace poco más de un mes, en medio del escándalo que generó esta causa judicial.

Asimismo, el análisis patrimonial también contempló los ingresos y gastos de su esposa, Bettina Angeletti, pero el requerimiento de explicaciones fue dirigido a Adorni

La investigación se originó por movimientos patrimoniales que despertaron dudas, entre ellos la adquisición de inmuebles, gastos elevados y la existencia de fondos en dólares que no habían sido informados previamente. La Justicia busca determinar si estos bienes y desembolsos pueden ser explicados con los ingresos que Adorni declaró oficialmente.

El exjefe de Gabinete contará con 15 días para responder el requerimiento presentado por Pollicita, que tomó como base un informe elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Adorni, contra las cuerdas: deberá explicar 20 puntos sobre su situación patrimonial.

El requerimiento exige que Adorni "justifique la procedencia del incremento patrimonial evidenciado a título personal y a través de su cónyuge, Bettina Julieta Angeletti durante el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 -fecha de ingreso a la función pública nacional- y el 27 de junio de 2026 -día de su renuncia al cargo-, en los términos del art. 268 (2) del Código Penal".

La intimación incluye una serie de aumentos patrimoniales, compras y gastos que, al ser comparados con los ingresos legales comprobados de Adorni y su familia, todavía no tendrían una explicación suficiente para la Fiscalía.

En ese contexto, Pollicita señaló: "Cabe resaltar que durante la sustanciación de la investigación pudo determinarse que, en el período apuntado, Manuel Adorni percibió treinta y cinco haberes derivados del ejercicio de su cargo a los que se añaden los correspondientes a ingresos comprobados de su cónyuge".

El detalle del pedido de la Justicia a Manuel Adorni





En concreto, Manuel Adorni deberá responder ante la Justicia por las dudas que surgieron a partir de sus declaraciones patrimoniales, incluidas las distintas modificaciones que realizó sobre la cantidad y el valor de sus bienes, además de los fondos en dólares informados.

En el marco de la causa, el exfuncionario de Milei presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) una declaración jurada anticipada. Para el fiscal Pollicita, ese documento no logró despejar los interrogantes que ya existían sobre su patrimonio. A esto se sumaron testimonios y documentación incorporados durante la investigación.

El pedido de explicaciones se basa en un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que analizó los ingresos y egresos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. A partir de ese trabajo, la Fiscalía detectó movimientos patrimoniales que consideró necesario que el exfuncionario explique.

En su dictamen, Pollicita sostuvo que el análisis de la documentación y de las distintas declaraciones juradas, incluidas sus rectificaciones, "permitió advertir las inconsistencias que sustentan el requerimiento de justificación patrimonial, lo cual condujo a la Fiscalía a presentar, el 10 de agosto del corriente, ante el Juzgado Federal N° 4 un dictamen de 207 fojas, donde se desarrolla y estructura la intimación en veinte puntos concretos que Manuel Adorni deberá justificar".

Entre los puntos bajo análisis aparecen fondos en dólares que, según la Fiscalía, no tendrían correspondencia con los ingresos legales comprobados del grupo familiar. Esas divisas habrían sido utilizadas para distintos gastos, entre ellos viajes, alquileres y la compra y refacción de propiedades.

Según la fiscalía, ese desajuste "parte de una serie de inconsistencias detectadas entre las que corresponde que sean justificadas las tenencias de dólares estadounidenses declaradas, respectivamente, al inicio y al cierre, de los ejercicios 2023 y al cierre del ejercicio 2024, bajo el rubro 'venta de activos', así como el origen de las divisas empleadas para afrontar distintas erogaciones, entre ellas diversos viajes al exterior".

Patrimonio, deudas y criptomonedas





Entre los aspectos que Adorni deberá explicar dentro del plazo de 15 días están las fuentes de financiamiento que declaró para justificar parte de su patrimonio. La Fiscalía cuestiona, entre otros puntos, unos préstamos atribuidos a dos familiares que no contarían con documentación suficiente sobre su realización, entrega y evolución. También deberá aclarar por qué las deudas con el Banco Galicia que figuraban en su primera declaración desaparecieron de las posteriores.

Otro de los puntos señalados está relacionado con las declaraciones patrimoniales de Bettina Angeletti. La Fiscalía advierte que no fueron presentados en tiempo y forma algunos anexos reservados y también pide explicar cómo evolucionaron los gastos del grupo familiar, que pasaron de no registrar movimientos a comienzos de 2024 a aumentar cerca de un 119% hacia el final de ese período.

El requerimiento también alcanza al origen del dinero utilizado para realizar mejoras en sus propiedades y a las diferencias entre la forma en que Adorni declaró uno de sus inmuebles y cómo lo hizo su esposa. A su vez, deberá explicar qué papel tuvieron ingresos exentos, herencias y donaciones en el crecimiento de su patrimonio.

La Fiscalía también puso el foco en la forma en que se pagaron determinados gastos. En particular, Adorni "deberá explicarse la intervención de personas del entorno en la adquisición de bienes o en la realización de pagos por cuenta del requerido, con posteriores reintegros en efectivo, así como el nivel de consumos con tarjetas".

Por último, la Fiscalía también le pidió explicaciones sobre sus operaciones con criptoactivos. Deberá aclarar el origen del dinero que informó al validar su identidad en una billetera virtual y que no había declarado ante la Oficina Anticorrupción, así como el origen y destino de los activos digitales que incorporó posteriormente en una declaración rectificativa.

Los números





Durante la investigación se estableció que Adorni percibió 35 salarios como funcionario público, a los que se sumaron los ingresos comprobados de su esposa. En conjunto, el grupo familiar registró ingresos por $229.752.283,20.

En el mismo período, los gastos declarados y relevados por la investigación alcanzaron los $272.820.832,20 e incluyeron seguros de autos, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y consumos con tarjetas de crédito. La diferencia entre los ingresos y los gastos asciende a $43.068.549.

La Fiscalía detectó gastos en dólares que, según el expediente, no tendrían correspondencia con los ingresos legales comprobados. El monto total bajo análisis alcanza los 402.578,12 dólares e incluye viajes, alquileres, refacciones de propiedades y compra de muebles, realizados en efectivo y en moneda estadounidense.