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Lunes, 21 de septiembre de 2026

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ENRIQUECIMIENTO

Adorni presentó la justificación de su patrimonio ante la Justicia: "Sustento razonable"

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó la justificación de su patrimonio respondiendo las preguntas del fiscal Gerardo Pollicita.

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El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni presentó este lunes las explicaciones formales requeridas por el fiscal federal Gerardo Pollicita en el marco de la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito.

A través de su representación legal, el exfuncionario de confianza de Javier Milei respondió a las 20 inconsistencias detectadas durante la investigación y aseguró que no existe "enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación".

En el documento entregado a la Justicia, compuesto por un total de 78 carillas, la defensa de Adorni argumentó que la evolución de sus bienes registrada entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 "encuentra sustento razonable y verificable en la prueba documental, contable y técnica que se acompaña, y en la que oportunamente se incorporará".

Con esta presentación de pruebas contables y técnicas, la defensa de Adorni, en manos del abogado Matías Ledesma, busca fundamentar la legalidad de sus activos y responder punto por punto a los requerimientos realizados por la fiscalía.

Estas respuestas fueron entregadas al filo del vencimiento de la prórroga del primer plazo de 15 días hábiles que le había concedido el juez federal Ariel Lijo, a cargo de la causa.

Dentro de los puntos que Adorni debía aclarar ante la Justicia, contestó cómo compró su casa en el Country Indio Cuá, así como el origen de esos fondos y por qué está a nombre de su esposa Bettina Angeletti. Según el exvocero presidencial, se financió con un préstamo hipotecario de USD 100.000 y USD 20.000 en efectivo.

También señaló la procedencia de los USD 245.000 que se pagaron al contratista Matías Tabar por las refacciones en ese inmueble y lo que se le abonó por los muebles con que equipó otra casa en el barrio porteño de Caballito, todo pagado en efectivo y en dólares. 

La versión del exfuncionario indica que el desembolso fue por USD 175.000, los cuales salieron de su cuenta bancaria de Adorni y provenían de ahorros.

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