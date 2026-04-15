Adorni y Sturzenegger definen una nueva etapa de recortes en el Estado

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, retomó la coordinación del equipo de gobierno mediante un encuentro clave con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La reunión tuvo como eje profundizar la reducción de gastos de cada cartera, siguiendo la directiva del presidente Javier Milei de sostener el ajuste del gasto corriente y de capital.

Durante el encuentro, se delinearon las metas de gestión para el periodo 2026-2027, ratificando la continuidad de la hoja de ruta oficialista.

Reforma administrativa y empleo público

El plan de acción incluye el envío de un paquete legislativo al Congreso con el objetivo de eliminar, fusionar o transformar diversos organismos públicos.

Esta iniciativa busca recuperar facultades que habían quedado sin efecto tras la caída de decretos delegados anteriores.

Según datos oficiales del Ministerio de Desregulación con corte a febrero de 2026, desde el inicio de la gestión se redujeron 65.528 puestos de trabajo en el sector público, cifra que el Ejecutivo pretende incrementar avanzando sobre estructuras descentralizadas y áreas consideradas sobredimensionadas.

En los despachos de Balcarce 50, el equipo técnico analiza además nuevas medidas de simplificación administrativa.

Entre los expedientes estratégicos se encuentra un decreto sobre cabotaje y pilotaje que permanece en revisión técnica para, según fuentes oficiales, "bajar el nivel de conflicto y ajustar su impacto operativo" antes de su eventual publicación.

Propiedad privada y la Ley Hojarasca

La agenda compartida entre Adorni y Sturzenegger también contempla el avance de la denominada Ley Hojarasca y una serie de reformas vinculadas a la propiedad privada.

El oficialismo busca limitar expropiaciones y revisar las restricciones vigentes sobre tierras rurales, con el fin de otorgar mayores garantías a los inversores y reducir lo que califican como discrecionalidad estatal.

Desde la Casa Rosada admiten que este paquete de medidas podría generar tensiones con gobernadores, gremios estatales y bloques opositores.

Por este motivo, la instrucción presidencial hacia la Jefatura de Gabinete es unificar criterios internos para llegar al segundo semestre del año con una agenda de reformas alineada y sin dispersión política.