Adorni y su esposa gastaron más de $85 millones con tarjetas durante 2025

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti, realizaron gastos con tarjetas de crédito por más de 85.1 millones de pesos solo durante el período de 2025.

Si se desglosa la cifra, el promedio por mes es de 7.1 millones de pesos, lo que duplica los $3.5 millones que percibe el funcionario, cuya mujer figura además como monotributista.

Los datos surgen de los registros oficiales del Banco Central que publicó La Nación, los cuales señalan que la pareja acumula consumos por un total de 176 millones de pesos desde que Adorni está en el Gobierno con sus tarjetas de crédito VISA, American Express y Mastercard, sin registrar atrasos, ni mora en los pagos.

El foco de las pesquisa se centra en determinar cual fue el origen de los fondos líquidos que entraban a las cuentas bancarias para sostener ese nivel de erogación, el cual superaba holgadamente los ingresos declarados.

La evolución de los gastos de la pareja

La evolución de los gastos también expuso un fuerte contraste entre los perfiles de la pareja. Mientras que los consumos indexados de Adorni se contrajeron un 28,1% en términos reales entre 2023 y 2025, los de Angeletti crecieron un 21% en el mismo período, concentrando la mayor parte del flujo de gastos familiares.

El pico de consumo de la mujer se dio en septiembre de 2025, cuando alcanzó los 7,8 millones de pesos en un mes. Paralelamente, Angeletti modificó su estatus ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA): dejó el régimen de monotributo, cuyo tope para la categoría más alta era de 82 millones de pesos anuales, y pasó a inscribirse como autónoma en IVA y Ganancias a partir de octubre de ese año.

La Justicia estima que el universo total de erogaciones del matrimonio desde el inicio de la gestión de Javier Milei supera los 400.000 dólares. Esta estimación incluye 245.000 dólares abonados en efectivo a un contratista por refacciones en su vivienda en Indio Cuá, 185.000 dólares en operaciones inmobiliarias y más de 34.000 dólares en viajes internacionales y de cabotaje.

Además, se detectaron compromisos futuros por unos 335.000 dólares vinculados a dos hipotecas privadas sobre departamentos y un acuerdo de palabra con un desarrollador inmobiliario, dado que la pareja no registra préstamos en el circuito bancario tradicional.