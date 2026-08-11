Adrián Ravier calificó a Sturzenegger como una "figura clave" de la gestión

El Gobierno ratificó este martes su absoluto apoyo al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tras las frenadas legislativas que sufrió el Poder Ejecutivo con la Ley de Tierras y el freno en las reformas sobre la actividad marítima.

La confirmación oficial llegó a través del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien en conferencia de prensa desde Casa Rosada buscó desactivar los rumores de interna y remarcó que el funcionario cuenta con el respaldo "no solo del presidente Javier Milei, sino de todo el Ejecutivo".

Tensión en el Gabinete por la reforma portuaria y la agenda legislativa

El economista quedó bajo la lupa tras una serie de traspiés políticos de alto impacto. Federico Sturzenegger se posicionó en el centro del conflicto portuario, un cortocircuito que obligó a suspender momentáneamente la desregulación del sector luego de que una medida de fuerza paralizara las exportaciones.

A este escenario se sumó la quita de la Ley de Tierras de la discusión parlamentaria y el posterior retiro del capítulo dedicado al manejo del fuego del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, decisiones adoptadas ante la falta de votos en el Senado.

El aval oficial y la defensa de la gestión desreguladora

A pesar del costo político, la Casa Rosada cerró filas en torno a la labor del titular de la cartera de Transformación del Estado. Durante su contacto con los medios, Adrián Ravier enfatizó la relevancia del funcionario dentro de la estructura de la gestión presidencial.

Al ser consultado sobre el futuro del ministro, Adrián Ravier sostuvo: "Sturzenegger es uno de los ministros más importantes de este Gobierno, es una figura clave. En diciembre de 2023 recibimos una Argentina en la que el Estado era una máquina de impedir. Gracias al ministro y al liderazgo del Presidente pudimos aprobar más de 16 mil regulaciones en las que pudimos destrabar en gran parte ese Estado, desmantelar ese Estado, que es una máquina de impedir. A partir de ahí tenemos una economía mucho más libre".