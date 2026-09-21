Aerolíneas Argentinas trasladará a la comitiva del Papa León XIV en su visita oficial

Aerolíneas Argentinas fue elegida para coordinar y ejecutar el esquema logístico de los traslados aéreos oficiales durante la visita del Papa León XIV a nuestro país.

La compañía estatal asumirá la responsabilidad de transportar a la delegación pontificia en una serie de tramos regionales y de cabotaje que conectan Uruguay, Argentina y Perú.

El itinerario y las aeronaves asignadas

El dispositivo coordinado por la empresa nacional contempla varias fases operativas. En primer término, se realizará un vuelo de pasajeros junto con un servicio de carga para unir las ciudades de Montevideo y Buenos Aires.

Posteriormente, la comitiva viajará en el tramo entre la capital argentina y la provincia de Córdoba, con su correspondiente regreso. Para estos trayectos de corta y mediana distancia se utilizarán aviones Boeing 737-800 MAX. Finalmente, la travesía internacional hacia Lima se completará con una aeronave de gran porte Airbus A330-200.

Coordinación operativa y exigencias de seguridad

El operativo implica un trabajo conjunto con organismos nacionales e internacionales para garantizar la sincronización en cada escala. Fuentes de la empresa manifestaron: "Para todo el equipo que integra Aerolíneas Argentinas, formar parte de esta comitiva papal representa un profundo orgullo y una demostración de la confianza depositada en la capacidad operativa, la trayectoria y el prestigio internacional de la aerolínea en acontecimientos de trascendencia global".

El despliegue requerirá atención personalizada y estándares estrictos de seguridad para cumplir con los requerimientos técnicos y diplomáticos fijados para la delegación del Vaticano.