Alak se reunió con el Tribunal de Cuentas para analizar la rendición de cuentas y mejorar los procesos municipales

El intendente de La Plata, Julio Alak, mantuvo este jueves una reunión de trabajo con las máximas autoridades del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires para avanzar en el análisis de la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2024 y fortalecer los mecanismos administrativos y de contratación del Municipio.

Del encuentro participaron el presidente del organismo, Federico Thea, y el vocal Municipalidades "B", Daniel Chillo, quienes analizaron junto al jefe comunal las observaciones formuladas por el tribunal sobre la gestión municipal.

"Queremos consolidar una administración cada vez más transparente y eficiente, tomando las observaciones del Tribunal como una oportunidad para mejorar los procesos y optimizar la gestión municipal", sostuvo Alak tras la reunión.

Por su parte, Thea destacó "la predisposición del intendente Alak a la hora de recoger sugerencias y pensar alternativas para la implementación de distintos procesos".

Licitaciones públicas y mejoras administrativas

Durante el encuentro se repasaron los avances impulsados por la Municipalidad para mejorar distintos procedimientos e instrumentos administrativos, especialmente aquellos vinculados a la prestación de servicios mediante licitaciones públicas, uno de los aspectos señalados por el HTC en sus observaciones.

Además, ambas partes coincidieron en continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Tribunal y el Municipio para optimizar la toma de decisiones dentro de la administración local y profundizar los mecanismos de control y transparencia.

En ese marco, Chillo remarcó "la celeridad y eficiencia" con la que la gestión municipal tomó las consideraciones realizadas por el organismo provincial.

Quiénes participaron del encuentro

En representación del Municipio también estuvieron presentes el secretario de Legal y Técnica, Guillermo Comadira; el secretario de Hacienda y Finanzas, Sebastián Genatti; y el secretario Administrativo, Santiago Ávila.

Por parte del Tribunal de Cuentas participaron además el secretario de Relaciones Institucionales y Profesionales, Alejandro Alegretti, y el concejal Sergio Resa.