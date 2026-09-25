Alberto Fernández usó un spot de Lula para reivindicar su frase sobre de los brasileños y la selva

El expresidente de la Nación, Alberto Fernández, volvió a quedar en el centro de la polémica en redes sociales al utilizar el último spot electoral de Luiz Inácio "Lula" da Silva para intentar validar sus controversiales declaraciones de 2021 sobre el origen de los países latinoamericanos. En aquel momento había dicho que "los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva pero nosotros, los argentinos, venimos de los barcos".

A través de su cuenta oficial en la red social X, el ex mandatario se hizo eco de un mensaje sobre la nueva pieza publicitaria del Partido de los Trabajadores (PT).

La publicación del periodista Dante López Foresi expresaba: "Excelente spot electoral de Lula en Brasil. Dice que cuando los portugueses llegaron se encontraron con la selva. ¿Quienes estaban en la selva? Los brasileños. Qué conclusión saca: "los brasileños son selva (Silva en latín)" ¿Se acuerdan como mataron a @alferdez cuando dijo casi lo mismo?".

Ante dicha apreciación, Fernández compartió el posteo y agregó un breve comentario dando a entender que el tiempo terminó dándole la razón: "No más preguntas señor juez".

El antecedente de la polémica





La controversia a la que hace referencia el ex mandatario se remonta a una intervención pública realizada en 2021, durante una visita del presidente español Pedro Sánchez a la Casa Rosada.

En aquel acto, Fernández pronunció una frase que generó fuerte repudio y por la cual debió pedir disculpas: "Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos".

Alberto Fernández compartió un spot de Lula para reivindicar su teoría sobre el origen de los brasileños.

En su momento, la declaración atribuida erróneamente al escritor mexicano, pero con mayor coincidencia con una canción del músico Litto Nebbia, fue catalogada por diversos sectores como discriminatoria y racista.

La repercusión incluyó duras respuestas desde el plano internacional, entre ellas la del entonces presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien reaccionó irónicamente con una foto junto a comunidades indígenas.

Su hijo, el legislador Eduardo Bolsonaro cuestionó en aquel momento: "¿No dirán que fue RACISTA contra los indígenas y los africanos que formaron Brasil? Pero yo digo: el barco que se hunde es el de Argentina".

Los detalles del spot de Lula da Silva





A diferencia del tono del ex mandatario argentino, el spot audiovisual lanzado por Lula da Silva rumbo a las elecciones del 4 de octubre aborda la Amazonia como un símbolo de pertenencia nacional y soberanía.

La narración del video está a cargo del actor Wagner Moura, quien explica el juego de palabras identitario: "Cuando los portugueses llegaron en 1500, se encontraron con la selva. Selva en latín es Silva. Quien nacía aquí, para ellos, era ‘de la selva'. El pueblo brasilero siempre fue ‘da Silva'".

Video: el spot de Lula da Silva al que reaccionó Alberto Fernández





La pieza publicitaria está musicalizada con una adaptación del tema "Lo que pasó en Hawaii" de Bad Bunny, con foco en la defensa del territorio y las materias primas frente a intereses externos como el del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: "Quieren quedarse con el río y también la playa, quieren las tierras raras, quieren que nos vayamos. No, no tiren las banderas, no olviden lo que vi, no quiero que hagan contigo lo que les hacen por ahí".

El cierre del material cuenta con la declaración directa del propio Lula: "Brasil tiene un único dueño, que es el pueblo brasilero".

Asimismo, el líder del PT reforzó el concepto mediante sus redes oficiales afirmando que Silva representa "la selva misma: la raíz que brota del suelo, el verde que resiste y la fuerza viva de la tierra", concluyendo con un mensaje de cara al electorado: "Nuestra fuerza no se doblega, nuestra bandera no se rinde y nuestra soberanía no tiene precio. El futuro de Brasil pertenece a quien cultiva la vida y protege su tierra. Somos la floresta, somos la historia, somos todos Silva".

Lula buscará el próximo el 4 de octubre acceder a un cuarto mandato presidencial tras haber gobernado el país vecino en los períodos 2003-2010 y desde 2023.

Su principal adversario en los comicios es el mencionado senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal e hijo del ex jefe de Estado, quien actualmente se encuentra inhabilitado por la Justicia para competir.



