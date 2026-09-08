Alertan por un supuesto plan de Hezbollah para matar al número dos de la SIDE

Dos informes de inteligencia internacionales encendieron las alarmas en las fuerzas de seguridad locales al advertir sobre un presunto plan de la organización Hezbollah para llevar a cabo asesinatos selectivos en la Argentina.

Entre los posibles objetivos señalados se encuentra Diego Kravetz, subsecretario de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), cuya custodia personal y familiar fue reforzada tras la recepción de las alertas.

Fuentes oficiales confirmaron que los reportes diplomáticos provinieron de organismos extranjeros y motivaron la intervención de las autoridades nacionales, así como la notificación a los miembros de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

La secuencia de advertencias comenzó a fines de abril a través de un servicio de inteligencia europeo.

Según la información expuesta en el ámbito legislativo, dicho informe citaba una fuente ubicada en El Líbano y señalaba que la organización contemplaba accionar contra cinco personas en el país, entre ellas el funcionario de la SIDE.

Cerca de dos semanas después, el organismo de inteligencia argentino recibió un segundo documento emitido por un servicio de Arabia Saudita.

Este nuevo reporte ratificó la existencia de las amenazas, aunque acotó la nómina a tres posibles objetivos. Hasta el momento, el nombre de Kravetz es el único que trascendió públicamente del listado.

Entre los posibles objetivos de Hezbollah en Argentina se encuentra Diego Kravetz, subsecretario de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

A diferencia de los antecedentes históricos que vinculan a Hezbollah con los atentados masivos contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994), las alertas actuales describen la hipótesis de asesinatos selectivos dirigidos a personas específicas.

Alineamiento geopolítico: Las advertencias coincidieron con la escalada del conflicto en Medio Oriente y la postura firme del gobierno de Javier Milei en materia de política exterior con respecto a Israel e Irán.

Cooperación internacional: El caso puso bajo análisis la fluidez en el intercambio de datos entre los servicios de inteligencia locales y sus pares internacionales.

Estado de la investigación: La información trascendió luego de una reunión reservada de la Comisión Bicameral. Hasta la fecha, las autoridades no informaron ejecuciones ni avances concretos de la presunta operación más allá de los riesgos detectados por los organismos de inteligencia.



