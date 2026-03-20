Allanaron el predio y la sede de la AFA para secuestrar documentación clave

La Justicia allanó este viernes la sede de la AFA de la calle Viamonte y en provincia de Buenos Aires por la causa en la que se investiga la adquisición de una mansión y el presunto manejo de fondos por parte del empresario Javier Faroni a través de la compañía TourProdEnter.

El procedimiento fue ordenado por el juez federal de Campana Adrián González Charvay y ejecutado por la Prefectura Naval en busca documentación de las operaciones entre la empresa de Faroni y la AFA.

González Charvay investiga el manejo del dinero por parte del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, a quien se le adjudica la propiedad en ubicada en la zona norte del conurbano bonaerense.

TourProdEnter había firmado un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino, que preside Claudio "Chiqui" Tapia, para que administre sus fondos en el exterior. A partir de eso, el juez investiga el desvío de fondos a entidades fantasmas.

El Gobierno había dispuesto el lunes último una intervención en grado de veeduría sobre la AFA por 180 días con el objetivo de relevar documentación, revisar balances, contratos y operaciones financieras.

Esa decisión fue adoptada por el Ministerio de Justicia tras un pedido previo de la Inspección General de Justicia (IGJ), que venía reclamando información contable y administrativa.

Los veedores designados son el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco, quienes tendrán acceso a libros contables, registros administrativos, soportes documentales y acuerdos comerciales de la AFA.

Su tarea incluirá la elaboración de un informe final, aunque también podrán presentar reportes parciales si detectan situaciones que consideren urgentes.

Entre los puntos que deberán analizar figuran los estados contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025, el cumplimiento del depósito de impuestos, aportes y contribuciones previsionales, la documentación vinculada con la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA) y las relaciones comerciales con firmas y personas bajo observación, entre ellas TourProdEnter LLC, Sur Finanzas, Javier Faroni, Erica Gillette y Ariel Vallejo.