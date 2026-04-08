Allanaron sucursales de la inmobiliaria que vendió el departamento de Adorni: buscan rastrear el dinero de la operación

Tres sucursales de la inmobiliaria Rucci Propiedades fueron allanadas este miércoles por la tarde en los barrios porteños de Liniers, Mataderos y Villa del Parque, en el marco de la investigación judicial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. El operativo buscaba documentación que permita reconstruir la trazabilidad de la venta de un departamento en Caballito, adquirido por el funcionario el 18 de noviembre de 2025 por un valor declarado de 230.000 dólares.

Los procedimientos fueron ordenados por la fiscalía y se ejecutaron en simultáneo con la declaración de la escribana Adriana Mónica Nechevenko ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en Comodoro Py. Se trató de órdenes de presentación con allanamiento en subsidio, orientadas a establecer quiénes intervinieron en cada etapa de la operación.

El esquema que genera dudas

El inmueble, ubicado en la calle Miró al 500, fue vendido por las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes no solo participaron como propietarias sino que también actuaron como acreedoras: financiaron 200.000 dólares del precio de venta mediante una hipoteca sin interés, aportando el 50% cada una, con plazo de devolución de un año. Si Adorni no cancela la totalidad del monto antes de noviembre de 2026, deberá restituir el departamento.

La escribana Nechevenko salió a defender la legalidad de la operación tras prestar declaración. "No hubo préstamos de dinero en efectivo", aclaró, y sostuvo que se trató de "una compraventa con hipoteca por saldo de precio" y que fue "una operación normal". Sin embargo, la fiscalía analiza la lógica económica del acuerdo: en particular, qué beneficio obtienen las acreedoras en un esquema que no genera ningún rendimiento.

El exfutbolista que no podía vender

El exfutbolista Hugo Alberto Morales, primer dueño del departamento, declaró el martes como testigo y aportó un dato revelador: intentó vender la propiedad durante casi dos años sin éxito, debido a su estado de deterioro. Pedía inicialmente 250.000 dólares, pero finalmente aceptó 200.000. Según relató, la oferta llegó de la mano de "dos chicos" cuya identidad aún no fue determinada, y el dinero lo recibió en efectivo el día de la escritura.

Los investigadores creen que uno de esos intermediarios se llama "Pablo" y esperan dar con su identidad a través de la documentación secuestrada en Rucci.

Otras propiedades bajo la lupa

La causa no se limita al departamento de Caballito. En noviembre de 2024, Adorni hipotecó otro inmueble de su propiedad en la calle Asamblea y recibió 100.000 dólares de la comisaria retirada Graciela Isabel Molina y su hija Victoria María José Cancio, también policía, a una tasa del 11% anual y con 24 meses para devolver. Con ese dinero, su esposa Julieta Bettina Angeletti compró una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, por 120.000 dólares.

En noviembre de 2025, Adorni pagó 30.000 dólares a cuenta de esa deuda. Restan 70.000 dólares con vencimiento en noviembre de 2026.

La causa y lo que viene

La investigación fue impulsada por una denuncia de la diputada Marcela Pagano por presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario. El fiscal Pollicita sostuvo que existen "motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial" de Adorni.

La próxima etapa apunta a contrastar el total de compromisos financieros asumidos por el jefe de Gabinete con sus ingresos declarados, para determinar si hay inconsistencias que confirmen el enriquecimiento ilícito denunciado.