Amenaza de bomba en el Ministerio de Economía: evacuaron a Luis Caputo y al personal

Por una amenaza de bomba fue evacuado cerca de las 15 el personal del Ministerio de Economía de la Nación que encabeza Luis "Toto" Caputo. El edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen 387, frente a la Casa Rosada, quedó rodeado de efectivos policiales mientras adentro se despliegan tareas de inspección y control.

El operativo de seguridad mantenía una hora después cortada la calle, a la altura de la intersección con Balcarce. Los trabajadores del Ministerio se refugiaron de la lluvia en los techos del edificio de la ARCA (exAFIP).

El personal del Ministerio de Economía en Hipólito Yrigoyen y Balcarce.

Según información que dejó trascender desde la Comisión Interna del Ministerio, recibieron dos llamadas de amenaza de bomba por lo que hicieron sonar las alarmas internas. El personal no sabía si se trataba aún de un simulacro pero salió ordenadamente hacia Plaza de Mayo.

El día lluvioso los llevó a trasladarse mayoritariamente hacia el edificio con galería de la exAFIP.

Allí permanecieron mientras llegaban los móviles de la Policía Federal, a cargo de la seguridad de la cartera, que avanzó con los controles para descartar la presencia de elementos sospechosos.

Caputo estaba en el Ministerio cuando sonó la alarma

El ministro de Economía Luis Caputo se encontraba en su despacho cuando recibieron las amenazas. Estaba reunido con el ex presidente de Colombia, Iván Duque.

"Nos reunimos junto con José Luis Daza, con el ex Presidente de Colombia, Iván Duque. Charlamos sobre el programa económico argentino, la experiencia de formalización de la economía durante su mandato, y las próximas elecciones en su país", publicó Caputo en la red social X.

Cerca de las 16.30, continuaba el operativo de inspección del Ministerio.