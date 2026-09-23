Andy Burnham ratificó la postura británica sobre Malvinas en la ONU y Quirno le respondió: "Reino Unido las ocupa ilegalmente"

El reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas volvió a ocupar un lugar central en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante su discurso en Nueva York, el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, ratificó la posición británica sobre el archipiélago y afirmó que su país defenderá los derechos de los territorios británicos de ultramar frente a "cualquier amenaza".

Burnham hizo especial énfasis a los desafíos de seguridad internacional. En esa línea, el funcionario sostuvo que el Reino Unido continuará fortaleciendo sus capacidades de defensa. Sin embargo, aclaró que su gobierno no busca la confrontación y que pretende mantener una política basada en la disuasión.

"Nos mantendremos firmes ante cualquier amenaza y desafío a la supremacía de la ley, no solo de Rusia, sino también de otros, incluso donde amenacen los derechos de los territorios británicos a permanecer británicos, como las Islas Falkland", afirmó.

Tras las declaraciones del primer ministro británico, el canciller Pablo Quirno solicitó ejercer el derecho a réplica ante la Secretaría General de la ONU, pedido que fue concedido.

El funcionario argentino cuestionó la posición británica sobre las islas y sostuvo que la presencia del Reino Unido en el archipiélago se remonta a la ocupación de 1833.

En su intervención, Quirno reafirmó la "plena disposición" de la Argentina a reanudar las negociaciones bilaterales y remarcó el compromiso del país con una solución pacífica de la controversia. También reclamó al Reino Unido cumplir con sus obligaciones vinculadas al proceso de descolonización.

El canciller sostuvo además que la Argentina reafirma sus derechos de soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

En las últimas semanas, el Gobierno argentino impulsó medidas contra empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en áreas que considera bajo su soberanía.

Entre ellas, inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas por presuntas actividades relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas.

El cruce diplomático se produce además antes del discurso de Javier Milei ante la Asamblea General de la ONU, previsto para este miércoles 23 de septiembre, donde volverá a exponer la posición argentina ante el organismo multilateral.