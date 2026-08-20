ANSES: qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que forma parte de la estrategia de Caputo para impulsar los créditos hipotecarios

El ministro de Economía, Luis Caputo, encabeza un proyecto que le permita a las entidades bancarias ampliar los créditos hipotecarios mediante un financiamiento a largo plazo proveniente de ANSES; sin embargo, hasta el momento, su ejecución no será posible en el corto plazo.

La intención principal de la medida busca que se utilice el dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para realizar colocaciones de dinero en plazos que puedan alcanzar los cinco años con el objetivo de achicar los plazos que otorga una hipoteca.

Además, estas acciones tienen como objetivo que se aporte liquidez, ampliar la oferta de financiamiento y lograr una baja en las tasas de interés que están vigentes para la compra de propiedades.

Que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES

El FGS es un fondo de inversión administrado por ANSES que tiene como objetivo principal proteger y hacer crecer los recursos que están destinados a colaborar con el pago de jubilaciones y pensiones desde el sistema de seguridad social.

Es una herramienta financiera que funciona como una reserva de activos para darle una estabilidad al sistema previsional y como una alternativa de inversión en proyectos productivos para resguardar este poder adquisitivo.

La conformación de este fondo abarca los títulos públicos y bonos del Estado, las acciones de empresas privadas, los plazos fijos y depósitos bancarios y los fondos comunes de inversión y fideicomisos.

Cuáles son las dudas que traban la implementación

La rentabilidad de estas medida es una de las principales oposiciones debido a que una gran parte de los fondos que integran el FGS ya se encuentran invertidos, por lo que cada uno de los cambios deberán justificarse en el rendimiento y los plazos.

Desde el Gobierno tendrán que definir cuánto dinero se destinará a estos procedimientos, cuánto tiempo llevara y cuáles son las condiciones para que se lleven a cabo estos plazos fijos desde ANSES hacia las entidades bancarias.

Por otro lado, deberán establecer cuáles son los bancos que estarán habilitados para participar, cuánto dinero se licitará y como se trabajarán las tasas de interés que ofrezcan en cada caso.



