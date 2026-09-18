Apuestas online y deudores alimentarios: el gobierno porteño obligó a las plataformas a bloquear a los morosos

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prohibió las apuestas online a las personas que figuren en el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM).

La medida restringe el acceso a todas las plataformas digitales de juegos de azar y destreza que se encuentran habilitadas por Lotería de la Ciudad (LOTBA).

El alcance de la disposición impide la apertura de cuentas, la permanencia de perfiles activos y la ejecución de depósitos, apuestas o retiros monetarios.

El gobierno porteño obligó a las plataformas de apuestas online a bloquear usuarios que figuren en el Registro Público de Alimentantes Morosos.

Para cumplir con la nueva medida, las empresas operadoras deberán implementar un sistema de consulta automatizada y en tiempo real del registro oficial. Si los operadores detectan que un usuario activo figura dentro del listado de deudores, están obligados a suspender el perfil de manera inmediata.

A su vez, las compañías deben notificar esta situación tanto al propio registro como a las autoridades de la Justicia porteña. Las empresas del sector que omitan estos controles obligatorios enfrentarán sanciones estipuladas en la ley vigente, los pliegos de concesión y el Régimen de Faltas.

La iniciativa incorpora además el artículo 17 bis a la Ley N.º 269, creadora del registro, e incorporó mecanismos informáticos bajo pautas de protección de datos personales en las consultas.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, aseguró que la medida se enmarca dentro de las consecuencias aplicadas a quienes incumplen con la asistencia económica familiar. "En la Ciudad, los deudores alimentarios no pueden entrar a estadios ni espectáculos masivos. Ahora, tampoco pueden hacer apuestas online. Es muy simple: si no cumplís con una obligación tan básica como alimentar a tus hijos, tenés consecuencias", señaló Macri.

En tanto, el presidente de LOTBA, Jesús Acevedo, detalló que la reglamentación vincula la supervisión del juego con la protección de niños y adolescentes. "Quien tiene una deuda alimentaria con sus hijos tiene una obligación que debe cumplir y no corresponde que pueda destinar recursos a las apuestas", afirmó.

Cabe recordar que el Registro de Deudores Alimentantes Morosos incluye a 13.500 personas, sumando inscriptos de la capital y de 14 provincias con convenios vigentes, bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

Esta nueva limitación a las apuestas online se suma a prohibiciones históricas del registro, tales como la inhabilitación para obtener tarjetas de crédito, abrir cuentas corrientes o solicitar créditos en el Banco Ciudad.

Asimismo, los infractores no pueden tramitar licencias de conducir particulares, postularse a cargos públicos y ni participar en concursos judiciales.