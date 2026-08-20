Apuntando contra "analistas y periodistas", Javier Milei destacó los datos de actividad económica

El presidente Javier Milei compartió y destacó públicamente los últimos indicadores de actividad económica difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El mandatario reaccionó a una publicación del ministro de Economía, Luis Caputo, y enfatizó la consolidación del ciclo expansivo en el aparato productivo nacional.

El cruce en redes y el mensaje oficial

El ministro Luis Caputo había destacado en sus canales oficiales que el Estimador Mensual de Actividad Económica registró un crecimiento de 0,8% mensual y 2,7% interanual en junio, marcando además una suba de 0,2% en el indicador tendencia-ciclo.

Según la información oficial, el reporte mostró que 12 de los 15 sectores de actividad registraron variaciones positivas en la comparación anual, liderados por la Explotación de Minas y Canteras y la Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura.

Al hacerse eco de este reporte, Javier Milei publicó una respuesta contundente en la red social X: "ACTIVIDAD VOLANDO. Este dato le va a caer muy mal a todos los periodistas corruptos ensobrados y a chantas con credencial en economía. Ah! 13 de 16 sectores crecen, sabiendo que es objetivo de política económica que caída la actividad del Estado. MAGA!".

ACTIVIDAD VOLANDO

Este dato le va a caer muy mal a todos los periodistas corruptos ensobrados y a chantas con credencial en economía.

Ah! 13 de 16 sectores crecen, sabiendo que es objetivo de política económica que caída la actividad del Estado.

MAGA! https://t.co/lZpIj9s0nb — Javier Milei (@JMilei) August 20, 2026

Los ejes del reporte y la estrategia del Poder Ejecutivo

El mensaje del Jefe de Estado remarcó la estrategia del Poder Ejecutivo Nacional orientada a reducir el peso del gasto público mientras se busca dinamizar la actividad del sector privado.

Los datos del INDEC ratificaron el impulso de los recursos naturales y la paulatina recuperación en áreas clave como la Industria Manufacturera, el Comercio y la Construcción, consolidando el avance del nivel de actividad durante el cierre del primer semestre.