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Jueves, 20 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
¿QUÉ DIJO?

Apuntando contra "analistas y periodistas", Javier Milei destacó los datos de actividad económica

El Presidente respaldó la lectura del ministro Luis Caputo tras la difusión del EMAE y destacó el crecimiento en la mayoría de los sectores.

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El presidente Javier Milei compartió y destacó públicamente los últimos indicadores de actividad económica difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos

El mandatario reaccionó a una publicación del ministro de Economía, Luis Caputo, y enfatizó la consolidación del ciclo expansivo en el aparato productivo nacional.

El cruce en redes y el mensaje oficial

El ministro Luis Caputo había destacado en sus canales oficiales que el Estimador Mensual de Actividad Económica registró un crecimiento de 0,8% mensual y 2,7% interanual en junio, marcando además una suba de 0,2% en el indicador tendencia-ciclo. 

Según la información oficial, el reporte mostró que 12 de los 15 sectores de actividad registraron variaciones positivas en la comparación anual, liderados por la Explotación de Minas y Canteras y la Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura.

Al hacerse eco de este reporte, Javier Milei publicó una respuesta contundente en la red social X: "ACTIVIDAD VOLANDO. Este dato le va a caer muy mal a todos los periodistas corruptos ensobrados y a chantas con credencial en economía. Ah! 13 de 16 sectores crecen, sabiendo que es objetivo de política económica que caída la actividad del Estado. MAGA!".

Los ejes del reporte y la estrategia del Poder Ejecutivo

El mensaje del Jefe de Estado remarcó la estrategia del Poder Ejecutivo Nacional orientada a reducir el peso del gasto público mientras se busca dinamizar la actividad del sector privado.

Los datos del INDEC ratificaron el impulso de los recursos naturales y la paulatina recuperación en áreas clave como la Industria Manufacturera, el Comercio y la Construcción, consolidando el avance del nivel de actividad durante el cierre del primer semestre.

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