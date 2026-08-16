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Domingo, 16 de agosto de 2026

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ATENCIÓN

ARCA alerta por estafa electrónica que exige foto del DNI y dinero

El organismo advirtió sobre un esquema de ciberdelincuencia que simula la retención de encomiendas internacionales en la Aduana para apropiarse de información sensible.

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) emitió un comunicado urgente para alertar a los contribuyentes sobre una nueva maniobra de ciberdelincuencia bajo la modalidad de phishing

La estafa se ejecuta mediante correos electrónicos falsos que imitan la estética oficial del organismo para notificar sobre la presunta retención de una encomienda internacional en la Aduana, exigiendo sumas que rondan los $200.000 para su liberación.

Además de la exigencia económica, los delincuentes solicitan fotografías del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los usuarios, tanto del frente como del dorso. Las autoridades advirtieron que esta modalidad busca robar información sensible para cometer fraudes financieros y casos de suplantación de identidad.

El mecanismo del fraude digital y los riesgos de la suplantación

El engaño comienza con un mensaje que contiene enlaces a páginas web apócrifas con una interfaz similar a la del ente recaudador. 

Al ingresar, se induce a la víctima a completar formularios con datos personales y adjuntar las imágenes del documento bajo la excusa de confirmar la titularidad del paquete.

La apropiación de la foto del documento permite a los estafadores habilitar cuentas bancarias virtuales, solicitar créditos no autorizados y realizar compras a nombre de la víctima. 

Para consultar canales institucionales de verificación e información oficial sobre la prevención de delitos informáticos, es posible ingresar al portal del Gobierno de la Nación Argentina.

Recomendaciones del organismo y protocolos ante un engaño

Frente a la proliferación de correos apócrifos, el organismo fiscal recordó que todas las comunicaciones formales dirigidas a los contribuyentes se tramitan de manera exclusiva mediante el Domicilio Fiscal Electrónico

Se desaconseja enfáticamente ingresar a sitios web desde hipervínculos recibidos por correo electrónico o aplicaciones de mensajería instantánea.

En caso de haber compartido imágenes del documento o realizado un pago, la entidad recomienda radicar una denuncia penal de forma inmediata, notificar a las entidades bancarias para bloquear operaciones sospechosas y revisar de manera periódica los informes crediticios para detectar movimientos anómalos.

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