ARCA volvió a extender el plazo para presentar la declaración jurada de Ganancias

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a extender este jueves el plazo para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del 2025.

La medida implementada mediante la Resolución General 5911/2026, publicada en el Boletín Oficial, establece que los contribuyentes tendrán tiempo hasta el 30 de octubre de 2026 para realizar el trámite.

Cuarta prórroga

La prórroga es la cuarta que establece ARCA en el actual período fiscal. El vencimiento original había sido extendido en primera instancia hasta el 27 de julio de 2026, después fue ampliado hasta el 22 de septiembre y más tarde hasta el 13 de octubre.

El organismo indicó que la nueva extensión responde a "razones de administración tributaria" que buscan facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

También argumentó que la nueva postergación del vencimiento se da tras la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal II, "cuyas previsiones impactan en la liquidación del impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025".

La prórroga para presentar la declaración jurada no afecta la fecha del vencimiento del pago que tuvo lugar a finales de julio.

Asimismo, el organismo decidió no volver a prorrogar el ingreso del primer anticipo del Impuesto a las Ganancias para el período fiscal 2026, que había sido pospuesto a fines de agosto pasado. De esta forma, la obligación para personas humanas y sucesiones indivisas venció el 24 de septiembre pasado.