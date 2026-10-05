Argentina, a pique en desempeño industrial

La industria argentina registró el cuarto peor desempeño entre 84 países, de acuerdo con una comparación de datos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi). En julio de 2026, la producción manufacturera local se ubicó 11,2% por debajo del nivel de 2023.

El retroceso contrastó con la evolución de buena parte de las economías relevadas: la mediana de los 84 países creció 5,9% en el mismo período. En ese escenario, Brasil mostró una mejora del 2,7%; Estados Unidos, del 2,1%, y China, del 19,7%.

La comparación fue difundida por el ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas a través de su cuenta de X.

El análisis utiliza las series de producción manufacturera desestacionalizada de Onudi, con base 2023 igual a 100, que permiten observar la evolución de la actividad sin las fluctuaciones habituales de cada época del año.

En el gráfico compartido por Kulfas, Argentina alcanzó un índice de 88,8 puntos, mientras que China llegó a 119,7; Brasil, a 102,7, y Estados Unidos, a 102,1.

Solo Palestina, Qatar y Bulgaria quedaron por debajo del desempeño argentino. El exfuncionario destacó que esos casos estuvieron atravesados por conflictos bélicos o dificultades específicas que afectaron su producción.

En su publicación, vinculó la caída palestina con la paralización de la industria de Gaza desde octubre de 2023.

Para Qatar, mencionó ataques iraníes contra complejos industriales en marzo y un desplome de las exportaciones de gas.

En Bulgaria, señaló el impacto de la crisis automotriz europea y las sanciones a la propietaria de su única refinería.

"Argentina no atravesó guerras, bloqueos ni sanciones", sostuvo Kulfas al contrastar esas situaciones con el retroceso local.

La industria argentina, en el podio mundial de la caída %uD83D%uDCC9 Los datos de ONUDI (agencia de Naciones Unidas para el desarrollo industrial) permiten comparar los datos de producción manufacturera desestacionalizada de 84 países (base 2023 = 100). A julio de 2026, Argentina está 11,2% por debajo de 2023. Es el 4° peor desempeño del mundo. ¿Quiénes están peor? %uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF8 Palestina: la industria de Gaza está paralizada desde octubre de 2023. (Es la línea que se observa abajo del gráfico, con caída fuerte a fines de 2023). %uD83C%uDDF6%uD83C%uDDE6 Qatar: Irán bombardeó sus complejos industriales en marzo y sus exportaciones de gas cayeron 96%. %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDEC Bulgaria: crisis automotriz europea y sanciones a la dueña de su única refinería. Argentina no atravesó guerras, bloqueos ni sanciones. En el mismo período, la mediana de los 84 países creció 5,9%: Brasil +2,7%, EE.UU. +2,1%, China +19,7%. Si se mide desde noviembre de 2023, la caída es de 8,7% y Argentina queda 3° peor del planeta, solo detrás de Qatar y Bulgaria. Cuando una economía sin shocks bélicos pierde más industria que casi todo el mundo, la explicación hay que buscarla en la política económica. — Matías Kulfas (@KulfasM) October 3, 2026

El resultado cambia cuando se modifica el punto de partida. Según el análisis del exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández, si la comparación comienza en noviembre de 2023, la producción industrial argentina acumula una caída del 8,7% y pasa a ocupar el tercer peor lugar, detrás de Qatar y Bulgaria.

Kulfas atribuyó ese desempeño al rumbo económico del actual gobierno nacional. "Cuando una economía sin shocks bélicos pierde más industria que casi todo el mundo, la explicación hay que buscarla en la política económica", concluyó.

Como lo indica su nombre, la Onudi es un organismo especializado de las Naciones Unidas. Tiene su sede establecida en Viena, capital de Austria. Se encarga de promover el desarrollo industrial inclusivo y sostenible (ISID) para erradicar la pobreza y fomentar la cooperación internacional.



