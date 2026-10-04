"Fuerza de la Superinteligencia" Argentina firmó un acuerdo con Estados Unidos sobre IA

Argentina firmó un acuerdo internacional con Estados Unidos y otras 15 naciones para impulsar el uso de la inteligencia artificial en el ámbito científico. En qué consiste la "Fuerza de la Superinteligencia".

El entendimiento busca establecer principios éticos y de colaboración tecnológica a escala global. El texto acordado ratifica pautas para promover investigaciones transparentes sin fijar obligaciones presupuestarias ni desembolsos financieros para las partes involucradas.

Pautas sobre integridad científica y alcance del entendimiento

El documento rubricado promueve la revisión por pares imparcial, el acceso reproducible a investigaciones y la comunicación clara de incertidumbres en el desarrollo tecnológico.

Sin embargo, el marco multilateral no crea un fondo internacional ni define plazos específicos para su implementación. La iniciativa fomenta el intercambio de prácticas para potenciar la productividad y la innovación tecnológica.

Alineamiento estratégico y cooperación tecnológica global

El consenso multilateral fortalece la vinculación técnica entre ambas administraciones en un sector considerado clave por el gobierno estadounidense dentro de la competencia global.

Los firmantes acordaron sostener canales abiertos para el intercambio académico y el avance conjunto en investigación. La iniciativa consolida la presencia internacional del país en las discusiones sobre marcos regulatorios de la tecnología aplicada.