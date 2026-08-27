Argentina encabeza el ranking de morosidad en América Latina: duplica el promedio de la región

Argentina encabeza el ranking de morosidad en América Latina con un índice que es más del doble de promedio general de la región según anunció la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban).

De acuerdo con el relevamiento de la entidad, Argentina registra un 7,3% de su cartera en situación irregular, muy por encima del 2,78% que es el promedio regional.

Los datos surgen de un informe de la Felaban, entidad que agrupa a 540 bancos, con cifras al primer trimestre de este año. Corresponden al sector bancario tradicional, que en la Argentina tiene en sus manos casi dos tercios de los $14 billones en préstamos en situación irregular. El otro tercio de los créditos en mora corresponde a las fintech y a proveedores de crédito no bancario como las tarjetas de los supermercados o cadenas de electrodomésticos, las cooperativas y las mutuales.

"La cartera vencida del sistema bancario latinoamericano reforzó su tendencia alcista y cerró en marzo de 2026 con un saldo cercano a 104.621 millones de dólares, registro 10% superior al de diciembre de 2025 y 44% por encima del registrado un año atrás. A pesar de lo anterior, el indicador agregado de morosidad aumentó hasta 2,78% en marzo de 2026 versus 2,51% un año atrás", precisó le federación.

En una clasificación que incluyó a 16 países latinoamericanos, Argentina lideró el listado de morosidad seguido por Brasil (4,3%) y Colombia (3,7%). Los indicadores más bajos de la tabla corresponden a Uruguay (1,7%), El Salvador (1,4%) y República Dominicana (1,1%).

Ranking de morosidad en América Latina (Fuente Felaban).

Asimismo, el reporte reveló que la Argentina presenta el ratio de crédito sobre el PBI más bajo de la región, situándose en 14,3% frente a un promedio latinoamericano del 47,3%. De esta manera, el crédito en el país es casi tres veces menor que en la región a pesar de tener el índice de deuda más elevado.

En tanto, este escenario de alta morosidad convive con niveles de cobertura inusualmente bajos para amortiguar posibles pérdidas ya que según el relevamiento de Felaban, Argentina es uno de los pocos países en la región, junto con Panamá, cuyos bancos tienen un indicador de cobertura inferior al 100%, ubicándose en un 84%, muy lejos de países como República Dominicana (316%), Uruguay (226%) o Ecuador (210%).

La oposición busca debatir sobre el endeudamiento de las familias

El crecimiento de la morosidad ganó fuerza tras la reactivación del crédito al sector privado en los últimos dos años, impulsada por la desaceleración de la inflación, la estabilidad cambiaria y la menor competencia de los títulos remunerados del Banco Central.

Es que esta reactivación del financiamiento trajo aparejado un incremento de la irregularidad en los pagos que hoy divide las opiniones en el plano político. Mientras el Gobierno nacional sostiene que las deudas que afrontan alrededor de 7 millones de argentinos "es un asunto entre privados" y que no intervendrá, desde la oposición buscan debatir esta problemática.

En este marco, sectores opositores de la Cámara de Diputados lograron consolidar una mayoría y en una sesión que pedirán para el 9 de septiembre, buscarán emplazar al oficialismo a debatir proyectos vinculados con el endeudamiento de las familias.