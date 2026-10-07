Argentina pide medidas cautelares contra Reino Unido por Malvinas

El Gobierno argentino formalizó la solicitud de medidas cautelares contra el Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar de manera inmediata la explotación petrolera en las Islas Malvinas.

La decisión judicial se produce al vencerse el ultimátum fijado por la administración del presidente Javier Milei para suspender las actividades unilaterales en el proyecto Sea Lion.

La presentación interpuesta por el Poder Ejecutivo exige la interrupción de la exploración de hidrocarburos desarrollada al norte del archipiélago sin autorización de las autoridades nacionales. La estrategia recurre al procedimiento de arbitraje establecido en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Sanciones a empresas y tensiones en el atlántico sur

El avance judicial de la Casa Rosada se complementa con la aplicación de sanciones e intimaciones a proveedores petroleros internacionales que prestan servicios en el yacimiento. Firmas globales como Halliburton anunciaron la cancelación de contrataciones en la zona disputada ante la posibilidad de recibir penalizaciones económicas y regulatorias por parte del Estado argentino.

Asimismo, la Cancellería inició procedimientos administrativos y denuncias penales por vuelos no autorizados realizados entre el archipiélago y la ciudad chilena de Punta Arenas. Las autoridades sostienen que la actividad de la firma Thales UK Limited vulnera las resoluciones históricas que prohíben la alteración unilateral del estatus territorial.

La postura británica y el conflicto de soberanía

Desde Londres, la subsecretaria parlamentaria de Estado Uma Kumaran rechazó el planteo arbitral e insistió en la validez de las licencias otorgadas bajo la legislación de las islas. Las autoridades británicas defendieron el desarrollo de recursos en la plataforma continental amparándose en el principio de autodeterminación de los habitantes del territorio.

Por su parte, el diplomático Pablo Quirno reafirmó la posición argentina ante la comunidad internacional al denunciar que la extracción ilegal contraviene las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas. La disputa suma de este modo un nuevo capítulo en los tribunales multilaterales tras el derrumbe accionario registrado por las compañías exploradoras involucradas