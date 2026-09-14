La presencia de un stand británico con referencias a las Islas Malvinas como "The Falkland Islands" generó un nuevo cruce diplomático entre Argentina y Uruguay durante la Expo Prado 2026.

La Embajada Argentina presentó el 31 de agosto una nota formal de rechazo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo por la instalación de un espacio que, según describió, recrea un "escenario isleño", exhibe imágenes del archipiélago y distribuye material en español con la denominación utilizada por el Reino Unido y con contenido político.

Entre los elementos exhibidos en el pabellón británico hay imágenes de las islas bajo el nombre "The Falkland Islands" y una invitación a conocer el territorio, además de una actividad de degustación de gin presentada como "Gin de las Islas Falklands".

El "gin tasting" promocionado por el stand británico en Uruguay.

La protesta argentina fue acompañada por un pedido concreto para que "las autoridades uruguayas tengan a bien no mantener contactos oficiales con ilegítimas autoridades isleñas", y además se solicitó que la posición fuera comunicada a la Asociación Rural del Uruguay, organizadora de la exposición.

En la nota diplomática, Argentina también cuestionó la participación de integrantes del autodenominado gobierno de las islas, con la presencia de representantes de la denominada "Asamblea legislativa" de las Islas Malvinas.

"Frente a la posibilidad de que se verifique nuevamente la presencia de un ‘escenario isleño' en el pabellón británico de la feria Expo Prado 2026, la República Argentina lamentaría profundamente que se aproveche el tradicional evento del agro uruguayo para promover el posicionamiento británico en las Islas Malvinas como si se tratar de una entidad diferenciada de la República Argentina", señaló la Embajada.

Argentina reclamó a Uruguay por un stand británico que menciona a las Islas Malvinas como Falklands.

La recomendación de Uruguay que terminó en retractación

El reclamo argentino tuvo además una derivación dentro de Uruguay. La Cancillería de ese país había enviado una comunicación al Parlamento, dirigida a la presidenta del Senado, Carolina Cosse, y al titular de Diputados, Rodrigo Goñi, en la que recomendaba evitar contactos oficiales con eventuales representantes de las islas.

"Se sugiere evitar contactos de carácter oficial con eventuales representantes o enviados de las Islas Malvinas", señalaba la comunicación, la cual recibió críticas por parte de algunos legisladores.

La decisión fue cuestionada por el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry, quien objetó que la Cancillería hubiera trasladado el planteo al Parlamento "como si fuera una instrucción a acatar" y calificó de "improcedente" el accionar del ministerio, si bien aclaró que mantiene el "histórico y sostenido apoyo del Uruguay a los legítimos derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, que no se discute".

Tras esa crítica, la Cancillería uruguaya envió una nueva comunicación en la que explicó que la instrucción inicial había sido producto de un "error involuntario", por lo que quedó sin efecto.

Argentina reclamó a Uruguay por un stand británico que menciona a las Islas Malvinas como Falklands.

Otros antecedentes en la Expo Prado

El episodio de 2026 no es el primero que genera un reclamo argentino por la presencia británica en la exposición. Una situación similar se había producido en 2017 y 2018, cuando la Embajada Británica instaló stands con referencias a las Islas Malvinas bajo la denominación "Falklands".

La nueva controversia se suma a otra disputa reciente entre ambos países vinculada con el archipiélago. En abril de este año, la utilización de Montevideo como base por parte de un avión británico que viajó hacia las Islas Malvinas había provocado otra polémica diplomática.