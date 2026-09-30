Argentina vuelve a venderle carne de todo el país a Japón tras 20 años: el festejo de Caputo y Quirno

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que la Argentina exportará carne vacuna de todo el país a Japón tras más de dos décadas de restricciones, reabriendo uno de los mercados más exigentes y de mayor valor del mundo.

El entendimiento, considerado como "histórico" por el titular del Palacio de Hacienda, fijó los requisitos sanitarios para el ingreso de carne bovina proveniente de las zonas libres de fiebre aftosa con vacunación de todo el territorio nacional.

"Después de 20 años, Japón abre su mercado a la carne bovina argentina", celebró Caputo a través de la red social X y señaló que las negociaciones comenzaron en 2024. "Esta apertura crea nuevas oportunidades para la producción y las exportaciones argentinas. También, reconoce la calidad de nuestra carne y la solidez de nuestro sistema sanitario", agregó.

En la misma publicación, el economista manifestó: "Más mercados, más inserción internacional argentina, más exportaciones y más oportunidades para el país".

Por su parte, el canciller Pablo Quirno indicó que el acuerdo le abre al producto local: "Un mercado de alta exigencia que importa carnes por un monto superior a los US$ 3.000 millones anuales".

En ese marco, el funcionario enumeró: "Sólo en la primera mitad de 2026 logramos la apertura sanitaria para más de veinte productos agroindustriales en múltiples mercados: cítricos, ovinos en pie, carne aviar, carne porcina, genética bovina, carne vacuna y subproductos, cueros, lácteos, entre otros". "Seguimos generando más oportunidades de exportación para el sector agroindustrial argentino", festejó desde su cuenta de X.

Cabe recordar que el país asiático había suspendido las compras de carne vacuna argentina a principios de la década de 2000 debido a brotes de fiebre aftosa.

En 2018, las autoridades niponas reabrieron las importaciones de manera exclusiva para los cortes procedentes de la Patagonia, zona considerada libre de la enfermedad sin vacunación. Con este nuevo anuncio, la rehabilitación alcanza a los envíos del resto del país.

La presentación oficial se realizó durante una visita de representantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca junto al Servicio Nacional de Sanidad, Calidad y Agroalimentaria (Senasa) a Tokio.

Desde el Gobierno ponderaron el trabajo articulado entre Agricultura, Economía, Senasa y Cancillería, organismos que "sostuvieron el diálogo político, comercial y técnico" requerido para concretar el acuerdo tras veinte años de negociaciones.

El Ministerio de Economía festejó que después de 20 años Japón abre su mercado a la carne bovina de todo el territorio argentino.

Según informó la Secretaría de Agricultura, las exportaciones efectivas comenzarán una vez que las autoridades japonesas lleven a cabo una auditoría del sistema sanitario argentino. Dicha inspección permitirá revisar los protocolos vigentes y definir qué plantas frigoríficas quedarán habilitadas para operar.

Un mercado estratégico de alto valor

Japón se posiciona como uno de los principales compradores mundiales de carne vacuna, con adquisiciones anuales promedio de 500.000 toneladas entre cortes frescos y congelados, por un valor superior a los US$ 3.100 millones.

La apertura plena otorgaría a los frigoríficos locales la posibilidad de diversificar destinos y fortalecer el posicionamiento sanitario nacional en Asia.

Según los últimos registros del sector, el ingreso de divisas por exportaciones de carne vacuna creció un 11% en el último mes y acumula un alza del 40% en lo que va del año.

Los datos del Consorcio ABC, que nuclea a los principales frigoríficos de exportación, señalan que en agosto se embarcaron 72.900 toneladas peso producto de carne bovina refrigerada y congelada por US$ 518,4 millones, con China afirmada como el destino prioritario.



