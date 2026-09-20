Argentina Week: Milei viaja a París junto a una comitiva de gobernadores provinciales

En el marco de una nueva gira internacional, Milei viaja a París entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre para encabezar la Argentina Week, acompañado por una comitiva de 12 gobernadores provinciales.

La misión oficial busca atraer capitales extranjeros y mostrar solidez política e institucional ante inversores europeos en un momento clave para la gestión económica.

El Gobierno Nacional prepara un nuevo despliegue en el exterior con una fuerte impronta federal. Tras su paso por la cumbre de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, el presidente Javier Milei encabezará un foro de inversiones en la capital francesa diseñado para promocionar las oportunidades productivas que ofrece el país.

El objetivo central de la comitiva es proyectar previsibilidad y consenso político ante empresarios internacionales. En momentos en que el Gabinete negocia proyectos legislativos determinantes como el Presupuesto, la presencia de los mandatarios provinciales busca enviar un mensaje inequívoco de gobernabilidad y respaldo al programa económico.

Quiénes integran la comitiva oficial a Francia

La delegación estará conformada por dirigentes de diversos signos políticos que mantienen diálogo y reuniones periódicas con la Casa Rosada. Entre los mandatarios confirmados para la gira figuran: Carlos Sadir (Jujuy); Alfredo Cornejo (Mendoza); Juan Pablo Valdés (Corrientes); Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).

A este grupo podría sumarse el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuya presencia aún se evalúa dentro de la agenda de trabajo. Asimismo, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, formarían parte de la comitiva.