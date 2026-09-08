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Martes, 8 de septiembre de 2026

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Argentina y Brasil acuerdan plan binacional contra el robo de ganado en la frontera

Autoridades de seguridad de Argentina y Brasil desplegarán controles operativos y tecnológicos coordinados para frenar el delito rural sobre la costa del río Uruguay.

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Las fuerzas de seguridad de Argentina y Brasil acordaron implementar un esquema de acciones conjuntas y patrullajes coordinados para combatir las bandas criminales dedicadas al abigeato en la zona fronteriza. 

La medida busca blindar la costa del río Uruguay y reforzar la protección de los productores rurales en localidades estratégicas como Santo Tomé y Alvear, evitando que el cauce fluvial continúe utilizándose como vía de escape para el robo de ganado.

Estrategia operativa para blindar la frontera fluvial

El plan binacional se formalizó durante un cónclave de trabajo celebrado en la sede de la Prefectura Naval Argentina en Santo Tomé, donde asistieron altos mandos del área de seguridad de ambas naciones. 

En el encuentro participaron el prefecto de Zona Alto Uruguay, José Alarcón Torres; el jefe de la Prefectura Santo Tomé, Rubén Antonio Nievas Chocobar; y el jefe de la Prefectura Alvear, Luis Gabriel May Corrales.

Por parte de la delegación del vecino país, estuvieron presentes el comandante del 48° Batallón de Policía Militar de São Borja, teniente coronel Rogério Armando Bueno Hoffmann Filho, y el comandante de la Força Tática del 48° BPM, primer teniente Laurindo Adão Gibicoski de Souza

Ambas comitivas coincidieron en la urgencia de estructurar un mecanismo de respuesta directa que supere las demoras burocráticas y responda con dinamismo al delito transfronterizo.

La fuerza policial rural intensificará los despliegues de fiscalización sobre el territorio terrestre, mientras que las autoridades navales reforzarán la presencia operativa sobre la cuenca del río Uruguay

De manera simultánea, la Brigada Militar de Río Grande do Sul activará controles específicos orientados a neutralizar el movimiento de hacienda y la comercialización ilegal en territorio brasileño.

Coordinación tecnológica y monitoreo continuo

El acuerdo contempla la articulación de canales directos de comunicación e intercambio de información estratégica en tiempo real para anticipar y neutralizar las operaciones de cuatrerismo

Los mandos intervinientes destacaron que el despliegue técnico incluirá el uso de herramientas de monitoreo y el refuerzo de la presencia física en los pasos no habilitados de la región.

El objetivo central trazado por las autoridades es restaurar la seguridad rural en los departamentos correntinos expuestos a esta problemática y garantizar que la frontera común deje de ser un corredor vulnerable para el accionar del crimen organizado.

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