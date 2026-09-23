Argentina y Estados Unidos anunciarán un acuerdo estratégico por US$7.000 millones para el desarrollo de infraestructura y GNL

Los gobiernos de Argentina y Estados Unidos anunciarían este miércoles un acuerdo de financiamiento por aproximadamente US$7.000 millones para 2027, destinado en principio al desarrollo de infraestructura y proyectos vinculados con la energía.

Uno de los principales ejes del entendimiento entre ambos países será el desarrollo del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) de YPF, que podría contar con un aporte cercano a los US$6.000 millones del Exim Bank, el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos. En la iniciativa también participan la petrolera italiana Eni y la compañía emiratí XRG.

El esquema de financiamiento no contemplaría un único préstamo ni un desembolso inmediato. De acuerdo con la información difundida, incluiría diferentes instrumentos financieros ofrecidos por organismos estadounidenses, entre ellos el Exim Bank y la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC).

A su vez, el acuerdo incluiría un esquema para impulsar el flujo de exportaciones argentinas de energía y minerales críticos hacia Estados Unidos. El objetivo sería fortalecer los vínculos comerciales y garantizar el abastecimiento dentro de las cadenas de suministro consideradas estratégicas.

El anuncio formal se realizaría este miércoles por la noche en el Consulado argentino en Nueva York, en el marco de la gira que lleva adelante el presidente Javier Milei por Estados Unidos. El mandatario estará representado en el acto por el canciller Pablo Quirno.

Por parte de la administración estadounidense, en tanto, participaría el subsecretario Chris Landau, quien representará al gobierno de Donald Trump. El entendimiento aparece así como uno de los principales resultados económicos de la visita presidencial.

El acuerdo también se produce en un contexto de profundización de la relación entre Milei y Trump, luego de que ambos coincidieran en una nueva sesión del denominado Escudo de las Américas, una iniciativa regional centrada, entre otros objetivos, en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.