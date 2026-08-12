Argentina y Estados Unidos estrechan lazos en salud: los ejes del encuentro de Lugones y Lamelas

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, profundizó el trabajo conjunto con Estados Unidos en materia sanitaria en el marco de una agenda que el Gobierno viene ampliando desde el inicio de la gestión. El funcionario se reunió con autoridades sanitarias estadounidenses y con el embajador de ese país en la Argentina, Peter Lamelas, para avanzar sobre una hoja de ruta común orientada a fortalecer capacidades, intercambiar conocimientos y mejorar la preparación frente a los desafíos de salud que comparten ambos países.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la importancia de una alimentación saludable como herramienta de prevención y cuidado de la salud de la población. En ese sentido, Bethany Kozma, directora de Asuntos Globales del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, compartió los avances de "Make Our Children Healthy Again", una estrategia destinada a abordar las enfermedades no transmisibles en niños.

Vigilancia epidemiológica y cooperación técnica

Durante la reunión también se repasaron las acciones que la ANLIS-Malbrán y los CDC de Estados Unidos vienen desarrollando en materia de vigilancia epidemiológica, bioseguridad y resistencia antimicrobiana, con el objetivo de fortalecer el intercambio técnico y científico entre ambos organismos.

"La cooperación internacional nos permite anticiparnos, incorporar conocimiento y mejorar la capacidad de respuesta frente a amenazas sanitarias que no reconocen fronteras", señaló Lugones al referirse al sentido del trabajo conjunto.

El ministro enmarcó el acercamiento en la estrategia que impulsa el presidente Javier Milei, y destacó que la Argentina profundiza el vínculo con Estados Unidos, "uno de los principales aliados estratégicos" del país, también en el terreno de la salud, con la meta de construir un sistema sanitario "más preparado y eficiente para los argentinos".