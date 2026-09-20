Arranca el debate sobre morosidad y la oposición va a la carga con otros problemas

Semanas atrás, con impulso de la oposición férrea al gobierno de Javier Milei, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el emplazamiento de comisiones para tratar los proyectos sobre endeudamiento familiar y morosidad. Este miércoles arranca ese debate sobre varios proyectos que incluyen la emergencia crediticia y alivios a la situación.

La firma del dictamen está establecida para el martes 29 de septiembre, pero habrá acción este miércoles a las 14 habrá con otra reunión informativa en el plenario de Finanzas y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia.

Una vez que hay dictamen arranca el camino parlamentario hasta quedar efectivamente en el temario de la próxima sesión ordinaria en el recinto. La oposición busca que sea cuanto antes para abordar la situación de cerca de 6 millones de deudores morosos que surgen de los informes bancarios y de entidades financieras.

Un reciente informe sobre bancos difundido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que la mora de las financiaciones a las familias se ubicó en 12,9%, lo que significó un aumento de 0,1 puntos porcentuales (p.p.) respecto al mes anterior.

La oposición a Milei, en sintonía sobre endeudamiento familiar.

"Aunque el Gobierno diga que no es un problema, hay seis millones de argentinos en mora y sobreendeudados que necesitan que el Congreso los escuche y les dé una solución", aseguró al impulsar el asunto el diputado del bloque Provincias Unidas, Pablo Juliano.

En la misma sintonía, el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez se ilusionó con la posibilidad de "empezar a dar una respuesta a los millones de argentinos y argentinas afectadas".

Oposición incluirá más temas al debate en comisiones





Endeudamiento familiar se tratará a las 14, pero antes la oposición abordará otros temas.

Unión por la Patria recibirá el miércoles a las 10 en la Comisión de Economía a expositores que abordarán la "Situación económica y laboral: Panorama Federal".

En tanto, al mediodía la Comisión de Obras Públicas abordará el miércoles más de 25 expedientes vinculados a diferentes obras que quedaron sin terminarse.

A las 13, la Comisión de Cultura serán considerados 107 expedientes. Y seguida la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico junto a Familias, Niñez y Juventudes harán un plenario en el que recibirán a expositores sobre consumos problemáticos en niños, niñas y adolescentes.