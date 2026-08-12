Arrancó el paro de universitarios para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento

Este miércoles se lleva a cabo un paro a nivel nacional encabezado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales que tiene como epicentro a las casas de altos estudios públicas, en reclamo por la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida implica que la mayoría de las facultades no dictarán clases presenciales ni virtuales y se realiza para exigir la recomposición salarial dentro del sector, por una brecha que estiman "superior al 28%". También advierten sobre la falta de actualización en los fondos para becas y hospitales universitarios.

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"Comienza el segundo cuatrimestre y el Gobierno mantiene una deuda salarial con la docencia universitaria, establecida por la Ley de Financiamiento Universitario. El incremento del 21,3% firmado por rectores y federaciones alineadas y cobrado en julio no llega ni a cubrir la mitad de lo que nos deben. Por eso, la asamblea de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) rechazó esta propuesta y ratificó la necesidad de un plan de lucha a fondo", subrayó Laura Carboni, secretaria general del gremio.

En la misma línea, indicaron que el cese de tareas se corresponde a "la falta de respuesta" del Poder Ejecutivo y el "sostenido ahogo presupuestario". Además, la UBA informó otro paro nacional que se extenderá durante la semana próxima: desde el lunes 18 al sábado 22.

Críticas del Gobierno

Desde el Ministerio de Capital Humano, comandado por Sandra Pettovello, calificaron la medida de "política e ilegítima" y argumentaron que "las transferencias están al día", según los acuerdos previos, y remarcaron que convocaron a una reunión paritaria para el 1° de septiembre.

El paro involucra al personal docente y no docente, nucleados en la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) y Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).

Asimismo, en distintas provincias se realizarán jornadas de visibilización y gremios como la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (ADIUNNE) en Resistencia, convocaron a un bocinazo al mediodía junto a trabajadores del CONICET, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Hasta el momento, los gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales llevan acumuladas ocho medidas de fuerza en lo que va del año y jornadas nacionales de protesta, con paros que van de 24 y 48 horas a semanas completas de cese de actividades.