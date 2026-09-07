Así figuras del arco político despidieron a Norberto Galasso tras su muerte

La partida del historiador Norberto Galasso generó diversas repercusiones en el ámbito político y cultural del país.

Tras conocerse su fallecimiento a los 90 años, distintas figuras públicas utilizaron sus redes sociales para manifestar sus condolencias y valorar el legado de sus investigaciones sobre el pensamiento nacional.

Mensajes de Cristina Kirchner y Axel Kicillof

La exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner utilizó su cuenta personal en la red social X para rendirle homenaje al intelectual. "Despedimos con mucha tristeza a Norberto Galasso. Gran compañero. Historia imprescindible de la Argentina", expresó la exmandataria en su mensaje.

Despedimos con mucha tristeza a Norberto Galasso. Gran compañero. Historiador imprescindible de la Argentina. pic.twitter.com/nCZ9EeXEZG September 7, 2026

Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también se pronunció sobre el deceso del ensayista. "Muy triste noticia la partida de Norberto Galasso, gran historiador de nuestro país y referente indiscutido del pensamiento nacional. Nos quedan su obra fundamental y su enorme compromiso con la soberanía de nuestra Patria. Mis condolencias a sus familiares, amigos y compañeros", manifestó el mandatario provincial.

Muy triste noticia la partida de Norberto Galasso, gran historiador de nuestro país y referente indiscutido del pensamiento nacional. Nos quedan su obra fundamental y su enorme compromiso con la soberanía de nuestra Patria.



Mis condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 7, 2026

La despedida del sector sindical y legislativo

El ámbito gremial también expresó sus condolencias ante la pérdida del pensador. El diputado nacional por Unión por la Patria y secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, lamentó el fallecimiento del autor.

"Hoy se nos fue Norberto Galasso, uno de los imprescindibles a la hora de interpretar la historia del movimiento obrero y del movimiento nacional. Tuvimos el honor en Bancaria de tenerlo muchas veces como expositor y explicándonos la historia", señaló el dirigente sindical, quien además lo describió como una persona amable, comprometida y un ser humano excepcional.