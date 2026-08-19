¿Asueto por la visita del Papa León XIV?: detalles de la agenda y organización

El Gobierno analizó los aspectos logísiticos, de seguridad y cada detalle de la visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre, durante una mesa de trabajo interministerial encabezada por Karina Milei. Uno de los temas que continúan bajo estudio es la posibilidad de decretar un asueto.

Durante el encuentro llevado a cabo el martes pasado en Casa Rosada se continuó con la planificación del viaje que realizará el sumo Pontífice a nuestro país del 8 al 11 de noviembre.

En la reunión, que contó con la presencia del nuncio apostólico en la Argentina, Michael Wallace Banach, en representación del Vaticano, se analizó la posibilidad de implementar un asueto.

Karina Milei encabezó la reunión de trabajo para coordinar la logística de la visita del papa a la Argentina.

El diplomático de la Santa Sede reconoció a las autoridades eclesiásticas argentinas ante la disposición del Estado para articular la organización.

Cómo será la visita del papa León XIV a la Argentina

A lo largo de su visita, el pontífice se hospedará en la sede de la Nunciatura Apostólica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tanto, los integrantes de la comitiva oficial se alojarán en un hotel cercano para simplificar el despliegue operativo, que incluirá el acompañamiento de más de 80 cronistas de medios internacionales.

El programa preliminar difundido por la Presidencia de la Nación indica que su santidad recorrerá CABA, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

Entre los puntos evaluados para los encuentros de convocatoria masiva se incluyen el Monumento a los Españoles en Palermo, la Basílica de Luján y las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) en la capital cordobesa.

El arzobispo de Buenos Aires y referente de la Conferencia Episcopal Argentina, Jorge García Cuerva, precisó que la Secretaría de Estado del Vaticano confirmará la agenda definitiva a mediados de septiembre.

Asimismo, aseguró que ya se está trabajando en la planificación de tres misas de gran magnitud en las tres jurisdicciones seleccionadas.

Además, el cronograma incluye actividades institucionales y pastorales de menor escala con referentes sociales, jóvenes y sectores en situación de vulnerabilidad. Entre las alternativas presentadas a la Santa Sede se contempla una visita al Cottolengo Don Orione, complejo asistencial ubicado en la localidad de Claypole, partido de Almirante Brown.

García Cuerva aclaró ante la prensa que la selección final de los compromisos corresponde exclusivamente a las autoridades vaticanas.

En cuanto al evento que se realizará en la avenida Libertador, aseguró que es una de las opciones principales de la agenda porteña. Las estimaciones oficiales proyectan una asistencia cercana al millón de personas por cada una de las ceremonias religiosas.

Vista del papa León XIV: ¿Habrá asueto?

Ante la magnitud de la movilización de personas, la secretaría General de la Presidencia transmitió a los representantes de la Iglesia que el Gobierno evalúa declarar asueto administrativo durante alguna de las jornadas de la visita.

La medida se implementaría para ordenar el tránsito y la circulación de los fieles.

El arribo de León XIV está programado para la tarde del domingo 8 de noviembre, mientras que el bloque principal de sus actividades se desarrollará entre el lunes 9 y el miércoles 11, fecha en la que emprenderá viaje hacia Perú.

La custodia y la protección de la delegación papal estará coordinada por el Ministerio de Seguridad de la Nación en articulación con las fuerzas provinciales de Buenos Aires y Córdoba, y las de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por otro lado, la Iglesia local evalúa la posibilidad de que el Papa efectúe un homenaje a Francisco mediante recorridos por los espacios donde se formó Jorge Bergoglio.

De la reunión en Casa Rosada, participaron Karina Milei, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el canciller Pablo Quirno; y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.