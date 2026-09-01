Qué días se verán afectados los vuelos por el paro de ATE

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una jornada de lucha de 48 horas para los días jueves 3 y viernes 4 de septiembre.

Esta medida incluye a los empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en tanto que incluirá paros, movilizaciones y asambleas en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 18 a 21.

Durante esos períodos, únicamente quedarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales. Y la medida afectará a más de 27 aeropuertos de todo el país.

"Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran", apuntó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

Y sumó: "Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió".

Además, afirmó que "desde enero, el Gobierno viene incumpliendo con los acuerdos paritarios y además ha desfinanciado las áreas operativas y de fiscalización en todos los aeropuertos".