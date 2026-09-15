ATE exigió un examen médico a Milei para verificar su aptitud

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó un pedido formal para que el presidente Javier Milei sea sometido a un examen médico exhaustivo que determine su idoneidad en el cargo.

La medida impulsada por el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, busca certificar el estado de salud física y mental del jefe de Estado argumentando que sus decisiones de gobierno afectan de manera directa los derechos laborales de los empleados públicos en la Argentina.

Los argumentos del gremio sobre la idoneidad presidencial

El reclamo sindicado sostiene la necesidad de transparentar las condiciones clínicas de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional.

Desde el gremio estatal argumentaron que el pedido se fundamenta en el impacto social que generan las medidas de ajuste, despidos en el sector público y cierres de organismos estatales implementados por la actual gestión gubernamental.

La posición del sindicato estatal frente al Ejecutivo

El planteo administrativo formalizado por Rodolfo Aguiar busca instalar el debate institucional sobre la idoneidad para la función pública.

El dirigente sindical remarcó que las políticas económicas vigentes comprometen el funcionamiento de las instituciones y justifican el requerimiento de una evaluación médica oficial sobre el mandatario.