ATE marcha por salarios de las Fuerzas Armadas y reclama por Punta Indio

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará a cabo este jueves un paro total de actividades del personal civil de las Fuerzas Armadas, acompañado por una movilización hacia las puertas del Ministerio de Defensa. Según informó el sindicato, la protesta alcanzará al personal administrativo, técnico, docente y de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).

La medida de fuerza expone una profunda crisis salarial y un fuerte contraste con los recientes discursos oficiales sobre la revalorización del sector castrense. La medida llega luego de que Milei remarcara la "puesta en valor" de las Fuerzas Armadas.

El núcleo del conflicto gira en torno al deterioro drástico de los ingresos de los trabajadores. Desde la conducción sindical advirtieron que "el 99% de los trabajadores de las Fuerzas Armadas son pobres y se encuentran endeudados. La situación no da para más. Por eso, tomamos esta medida extrema", sostuvo el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

"Las familias de quienes trabajan en las fuerzas entraron todas en crisis. Sus ingresos mensuales son insuficientes para cubrir los gastos de alimentos, alquileres, servicios y además cancelar otros compromisos", remarcó Aguiar.

Con sueldos básicos ubicados en torno a los $402.396 en julio según la categoría, los agentes administrativos, técnicos y docentes enfrentan serias dificultades para cubrir gastos esenciales. Cabe señalar que el salario del personal civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad se determina de acuerdo con el nivel y el grado de antigüedad, sobre la base de una Unidad Retributiva actualizada por paritaria bajo el Decreto 2539/15.

ATE también exigió una investigación sobre la situación financiera de la Obra Social de las Fuerzas Armadas.

Del mismo modo, el sindicato advirtió un incremento de licencias psiquiátricas por cuadros de depresión y agotamiento, además de una sostenida fuga de profesionales en hospitales militares y plantas docentes debido a la falta de salarios competitivos.

La protesta se acopla a la prohibición legal que tiene el personal militar para agremiarse y reclamar salarialmente, en un escenario marcado por la salida de más de 18.000 efectivos durante la gestión de Javier Milei.

La movilización en la Plaza de Armas del Ministerio de Defensa, ubicado en Azopardo 250, también suma el rechazo absoluto al cierre y traslado de la Base Aeronaval Punta Indio.

Al respecto, Aguiar enfatizó: "No vamos a permitir el cierre y traslado de la Base Aeronaval de Punta Indio, ya que esto no solo implicaría una afectación para los trabajadores y sus familias, sino que arrasaría con el entramado económico y social de la propia Punta Indio y Verónica". Se estima una posible repercusión sobre más de 14.000 habitantes de la zona.

Finalmente, el gremio exigió una investigación sobre la situación financiera de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), denunciando una deuda superior a los $223.000 millones que compromete de manera directa las prestaciones médicas de los trabajadores civiles, el personal militar y sus familias.



