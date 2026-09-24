ATE logró la reincorporación de 12 trabajadores en la Quinta de Olivos

La Asociación Trabajadores del Estado anunció la reincorporación de 12 empleados que habían sido cesanteados de sus funciones dentro de la Quinta de Olivos.

La restitución del personal se alcanzó luego de una serie de reclamos, asambleas y negociaciones entre la representación sindical y los funcionarios responsables de la residencia oficial.

Según precisó el gremio conducido por Rodolfo Aguiar, las autoridades accedieron a dar marcha atrás con los despidos que afectaban a los trabajadores del predio presidencial.

Las negociaciones y la marcha atrás de la medida

La reincorporación de los agentes civiles se logró tras una jornada de protesta y la apertura de un canal de diálogo institucional.

Desde la entidad gremial destacaron la resolución del conflicto y la estabilidad laboral del personal que cumple tareas operativas y de mantenimiento dentro de la quinta.

Tras la confirmación de la marcha atrás con las cesantías, desde ATE expresaron: "Hemos logrado revertir los despidos y garantizar la continuidad laboral de los compañeros".

"La organización sindical demostró que la lucha y la unidad de los trabajadores es el camino para defender los puestos de trabajo", añadieron.

"Los doce empleados fueron reincorporados de forma inmediata a sus puestos habituales", concluyeron

Alcance del acuerdo y situación laboral

La revisión de las medidas de despido se produjo en el marco de las demandas planteadas por el sindicato en distintas dependencias del Poder Ejecutivo. La resolución favorable en la residencia oficial marca un precedente en las tratativas por el personal estatal contratado.

Con la reasunción de sus puestos, los 12 empleados retomaron sus labores operativas en el predio ubicado en el partido bonaerense de Vicente López. El gremio ratificó que mantendrá las instancias de monitoreo para asegurar el cumplimiento total de los compromisos asumidos por la administración.