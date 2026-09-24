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Trabajadores de ATE tomaron la sede de la obra social militar IOSFA

El gremio tomó la sede central en protesta por despidos de personal y el cierre de hoteles turísticos. Reclamaron respuestas a las autoridades del organismo.

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Integrantes de la Asociación Trabajadores del Estado llevaron a cabo la ocupación de la sede central de la Obra Social de las Fuerzas Armadas en la Ciudad de Buenos Aires

La medida de fuerza fue impulsada por la conducción gremial en respuesta a una ola de cesantías que afectó a trabajadores del organismo y ante la decisión de transferir la gestión de 13 hoteles turísticos pertenecientes a la institución. 

Los manifestantes exigieron la apertura de una mesa de diálogo con las autoridades del Ministerio de Defensa.

Los reclamos del gremio ante la gestión oficial

La protesta sindical irrumpió en las dependencias administrativas del centro porteño para visibilizar el conflicto que atraviesa el personal civil del sector. Desde el gremio denunciaron que las decisiones adoptadas comprometen las prestaciones médicas y sociales destinadas a los afiliados de las Fuerzas Armadas.

Entre las demandas centrales expuestas por los trabajadores se destaca: "Exigimos la reincorporación inmediata de todos los trabajadores despedidos".

Además, indicaron: "No vamos a permitir el vaciamiento de la obra social ni la privatización de sus hoteles".

Por último, sostuvieron: "Se mantendrá el plan de lucha hasta recibir una respuesta concreta del organismo".

Conflicto por la red hotelera y los servicios asistenciales

La controversia escaló tras el anuncio oficial de restructuración que contempla la venta o cesión de 13 complejos hoteleros ubicados en distintos puntos turísticos del país. Las autoridades del organismo justificaron la medida en la necesidad de reducir costos operativos y sanear la situación financiera de la institución médica.

Por su parte, los representantes de la Asociación Trabajadores del Estado advirtieron que la pérdida del patrimonio turístico impactará de forma directa en los beneficios del personal militar y de los empleados civiles. La toma del edificio se mantuvo a la espera de una convocatoria formal por parte del Gobierno nacional.

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