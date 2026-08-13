Atento a la inflación, el Gobierno ajustará los aumentos de las próximas tarifas

El Gobierno nacional ajustará las tarifas de electricidad y gas mediante un esquema que contemple su impacto directo sobre la inflación.

Así lo confirmó el secretario coordinador de Energía, Daniel González, quien explicó que la política de reducción de subsidios energéticos se mantendrá articulada entre las metas del sector y el programa económico general.

El ritmo de la quita de subsidios tras el invierno

Durante su participación en un seminario organizado por la AmCham, el funcionario señaló que el problema fiscal inicial se ha moderado. "La discusión será a qué ritmo queremos bajarlos dado que ya dejó de ser el mismo problema que cuando lo heredamos, que era de un 1,5 o más puntos del PBI", afirmó.

Con la finalización del período invernal y la consecuente baja en los costos de producción, el funcionario anticipó una aceleración en el proceso. "Ahora que pasó el invierno y el costo de la energía empieza a bajar, la reducción de subsidios puede acelerarse un poco", sostuvo.

Reducción de cobertura y foco en los usuarios

Respecto al alcance de los beneficios estatales, el secretario remarcó que "hoy más de la mitad de los consumidores residenciales tienen subsidios" y planteó la disyuntiva sobre "si bajar los subsidios para todos o bajar la cantidad de gente subsidiada".

Sobre este punto, concluyó que la estrategia final "posiblemente sea una combinación de las dos cosas" y aseguró que la aplicación será "con la lógica de acompañar".

Además, el funcionario destacó el comportamiento de los usuarios residenciales, afirmando "que vieron que la factura subía" y "han entendido que esa era la única manera de mejorar la calidad del servicio".