Aumentó el uso de la capacidad instalada de la industria

La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 59,1% en junio, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El indicador mostró un alza de 0,8 puntos con respecto a mayo de este año, cuando había alcanzado 58,3%, y una mejora de 0,2 puntos con relación al mismo mes de 2025.

De los 12 rubros analizados por el organismo oficial, cinco registraron caídas interanuales y otros siete mostraron una mejora.

Este índice mide qué proporción del potencial productivo de las plantas industriales está en uso. El nivel general se mantiene bajo en términos históricos, en un contexto de menor demanda y caída en distintos rubros productivos.

Según detalló el INDEC, los bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al promedio general de junio fueron refinación del petróleo (86,7%), industrias metálicas básicas (68,7%), sustancias y productos químicos (67%), papel y cartón (66,2%) y productos alimenticios y bebidas (64,4%).

Por el contrario, los bloques sectoriales que se ubicaron por debajo del nivel general fueron la edición e impresión (53,5%), los productos minerales no metálicos (51,8%), productos textiles (46,6%), productos del tabaco (46,3%), industria automotriz (45,5%), metalmecánica excepto automotores (41,5%) y productos de caucho y plástico (41%).

Con respecto al primer grupo, el organismo explicó que la principal incidencia positiva se observó en las industrias metálicas básicas, que presentaron un nivel de utilización de la capacidad instalada de 68,7%, superior al registrado el mismo mes del año anterior (64,3%).