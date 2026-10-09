Aumento en las tasas para vuelos de cabotaje: estarán dolarizadas y los precios se trasladarán a los pasajes

El Gobierno aplicó un nuevo cuadro tarifario para las terminales que son concesionadas a Aeropuertos Argentina. La tasa que se paga para los vuelos nacionales pasará de estar fijada en pesos a dolarizarse mientras que los nuevos valores se aplicarán dentro de 60 días.

Con este cambio de valores, la tasa de uso de las terminales aéreas para vuelos de cabotaje pasarán de los actuales $5.685 (unos US$ 3,70) a US$ 9.

Este nuevo cuadro tarifario fue oficializado a través de la Resolución 69/2026 del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), publicada este viernes en el Boletín Oficial, y comenzará a aplicarse en 60 días, para el mes de diciembre.

La modificación alcanza a los aeropuertos que integran el denominado Grupo A del Sistema Nacional de Aeropuertos, operados por Aeropuertos Argentina 2000, y forma parte de una renegociación del contrato de concesión entre la empresa y el Estado nacional.

Uno de los principales cambios es la dolarización de la Tasa de Uso de Aeroestación doméstica (TUA), un cargo que pagan los pasajeros por la utilización de las instalaciones aeroportuarias y que habitualmente está incluido en el precio de los pasajes.

Hasta ahora, esa tarifa tenía un valor máximo establecido en pesos de $ 5.685. Con la nueva resolución, el monto de referencia estará expresado en dólares, por lo que su equivalente en moneda local dependerá del tipo de cambio que se utilice para su cobro.

Qué aeropuertos están comprendidos

Aeroparque Internacional Jorge Newbery, el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella de Córdoba, el Aeropuerto Internacional de San Carlos de Bariloche - Teniente Luis Candelaria y el Aeropuerto Internacional de Mendoza - El Plumerillo

Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú - Cataratas del Iguazú, el Aeropuerto Internacional de Salta - Martín Miguel de Güemes, el Aeropuerto Internacional de San Salvador de Jujuy - Gobernador Horacio Guzmán, el Aeropuerto Internacional de Comodoro Rivadavia - General Enrique Mosconi y el Aeropuerto Internacional de Mar del Plata - Astor Piazzolla.