Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 9 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
DETALLES

Aumento en las tasas para vuelos de cabotaje: estarán dolarizadas y los precios se trasladarán a los pasajes

El nuevo esquema de tarifas para las terminales aéreas concesionadas a Aeropuertos Argentina incluye la dolarización de los valores, que pasan de los actuales $ 5.685 (unos US$ 3,70) a US$ 9.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El Gobierno aplicó un nuevo cuadro tarifario para las terminales que son concesionadas a Aeropuertos Argentina. La tasa que se paga para los vuelos nacionales pasará de estar fijada en pesos a dolarizarse mientras que los nuevos valores se aplicarán dentro de 60 días.

Con este cambio de valores, la tasa de uso de las terminales aéreas para vuelos de cabotaje pasarán de los actuales $5.685 (unos US$ 3,70) a US$ 9.

Este nuevo cuadro tarifario fue oficializado a través de la Resolución 69/2026 del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), publicada este viernes en el Boletín Oficial, y comenzará a aplicarse en 60 días, para el mes de diciembre.

La modificación alcanza a los aeropuertos que integran el denominado Grupo A del Sistema Nacional de Aeropuertos, operados por Aeropuertos Argentina 2000, y forma parte de una renegociación del contrato de concesión entre la empresa y el Estado nacional.

Uno de los principales cambios es la dolarización de la Tasa de Uso de Aeroestación doméstica (TUA), un cargo que pagan los pasajeros por la utilización de las instalaciones aeroportuarias y que habitualmente está incluido en el precio de los pasajes.

Hasta ahora, esa tarifa tenía un valor máximo establecido en pesos de $ 5.685. Con la nueva resolución, el monto de referencia estará expresado en dólares, por lo que su equivalente en moneda local dependerá del tipo de cambio que se utilice para su cobro.

Qué aeropuertos están comprendidos

Aeroparque Internacional Jorge Newbery, el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella de Córdoba, el Aeropuerto Internacional de San Carlos de Bariloche - Teniente Luis Candelaria y el Aeropuerto Internacional de Mendoza - El Plumerillo

Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú - Cataratas del Iguazú, el Aeropuerto Internacional de Salta - Martín Miguel de Güemes, el Aeropuerto Internacional de San Salvador de Jujuy - Gobernador Horacio Guzmán, el Aeropuerto Internacional de Comodoro Rivadavia - General Enrique Mosconi y el Aeropuerto Internacional de Mar del Plata - Astor Piazzolla.

Esta nota habla de:
    1
    Rodolfo Arruabarrena abrió su corazón y habló de su enfermedad: "Tengo un hermano que la tiene desde hace más de 30 años y ahora me tocó a mi, pero lo mío fue por estrés"
    DIABETES EN LA ALTA COMPETENCIA

    Rodolfo Arruabarrena abrió su corazón y habló de su enfermedad: "Tengo un hermano que la tiene desde hace más de 30 años y ahora me tocó a mi, pero lo mío fue por estrés"

    2
    Le desaparecían cosas de su casa, instaló una cámara para atrapar al ladrón y se llevó una sorpresa insólita
    ATERRADOR

    Le desaparecían cosas de su casa, instaló una cámara para atrapar al ladrón y se llevó una sorpresa insólita

    3
    Es policía, tiene dos hijos y debía más de $10 millones: la gente de Crónica la ayudó a saldar sus deudas para poder salir adelante
    VOLVER A NACER

    Es policía, tiene dos hijos y debía más de $10 millones: la gente de Crónica la ayudó a saldar sus deudas para poder salir adelante

    4
    El Gobierno cambió el feriado del 12 de octubre: cómo impacta en el calendario
    MEDIDA

    El Gobierno cambió el feriado del 12 de octubre: cómo impacta en el calendario

    5
    El Niño: cuáles son las regiones que sufrirán abundantes lluvias y qué otras tendrán sequías
    MUCHO CUIDADO

    El Niño: cuáles son las regiones que sufrirán abundantes lluvias y qué otras tendrán sequías