Aumento salarial para Fuerzas Armadas y de Seguridad tras los reclamos: ¿Cómo quedan los sueldos?

El Gobierno nacional oficializó una recomposición salarial acumulada del 12,22% para el personal de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales de seguridad. La medida, que demandará una inversión superior a los $50.000 millones mensuales, se instrumentó a través de los decretos 832/2026 y 834/2026, junto a la Resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad.

El esquema prevé cuatro tramos consecutivos de incrementos calculados sobre la base del mes anterior: 1,90% en septiembre, 1,80% en octubre, 1,60% en noviembre y 1,50% en diciembre.

La determinación oficial apunta a mitigar el impacto de la crisis económica y corregir asimetrías históricas en los haberes del personal militar y policial.

La normativa fijó los nuevos montos básicos para las fuerzas federales. En el caso de la Gendarmería Nacional, el haber mensual inicial para un Comandante General se estableció en $3.316.491,15, mientras que un gendarme percibirá un básico de $985.567,87 y un gendarme de segundo grado $895.970,77 desde septiembre.

Asimismo, se actualizaron adicionales clave y se crearon nuevas compensaciones para reconocer la criticidad de las tareas operativas:

Gendarmería y Prefectura: Se amplió el suplemento Destino Estratégico de Operaciones (D.E.O.) para más de 3.500 efectivos y se actualizaron los coeficientes del Suplemento Zona para 16.500 agentes. La Prefectura sumó además un plus de alto riesgo para la Agrupación Albatros.

El Gobierno nacional actualizó los salarios de las fuerzas federales desde septiembre.

Policía Federal y PSA: Se creó un suplemento de responsabilidad profesional en sanidad, se incrementó un 30% la compensación por custodia y servicios adicionales, y se implementó una bonificación por destino de alta complejidad en Aeroparque y Ezeiza para la policía aeroportuaria.

Servicio Penitenciario Federal: Se avanzó en la equiparación salarial con la modernización de los adicionales por zona, riesgo, contacto con internos de alto perfil y la regularización de cadetes y aspirantes.

Desde el Gobierno destacaron que este esquema de aumentos apuesta a "corregir asimetrías históricas entre las Fuerzas Federales, extendiendo reconocimientos entre fuerzas y actualizando los suplementos territoriales según las diferencias reales en el costo de vida".

Además, indicaron que "contempla el riesgo y la criticidad de las tareas, la responsabilidad profesional, los destinos operativos y funciones que hasta ahora no contaban con una compensación específica".

Afirmaron que las medidas apuntan a "fortalecer y recuperar las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas, mejorando las condiciones del personal y reconociendo las características específicas de sus tareas".

Actualización antártica y Curia Castrense

Por su parte, para el personal militar, el Ejecutivo mantuvo vigente el suplemento por títulos superiores y actualizó las retribuciones correspondientes a la Curia Castrense.

En cuanto al tradicional adicional por prestación de servicios en la Antártida, los montos mensuales quedaron estipulados de forma progresiva: $1.598.124 en septiembre, $1.626.890 en octubre, $1.652.920 en noviembre y $1.677.714 para el cierre de diciembre.