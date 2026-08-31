Aumento salarial para Fuerzas Armadas y de Seguridad tras los reclamos: ¿Cómo quedan los sueldos?
El Gobierno nacional actualizó los salarios de las fuerzas armadas y federales luego de las protestas de los uniformados.
El Gobierno nacional oficializó una recomposición salarial acumulada del 12,22% para el personal de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales de seguridad. La medida, que demandará una inversión superior a los $50.000 millones mensuales, se instrumentó a través de los decretos 832/2026 y 834/2026, junto a la Resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad.
El esquema prevé cuatro tramos consecutivos de incrementos calculados sobre la base del mes anterior: 1,90% en septiembre, 1,80% en octubre, 1,60% en noviembre y 1,50% en diciembre.
La determinación oficial apunta a mitigar el impacto de la crisis económica y corregir asimetrías históricas en los haberes del personal militar y policial.
La normativa fijó los nuevos montos básicos para las fuerzas federales. En el caso de la Gendarmería Nacional, el haber mensual inicial para un Comandante General se estableció en $3.316.491,15, mientras que un gendarme percibirá un básico de $985.567,87 y un gendarme de segundo grado $895.970,77 desde septiembre.
Asimismo, se actualizaron adicionales clave y se crearon nuevas compensaciones para reconocer la criticidad de las tareas operativas:
Gendarmería y Prefectura: Se amplió el suplemento Destino Estratégico de Operaciones (D.E.O.) para más de 3.500 efectivos y se actualizaron los coeficientes del Suplemento Zona para 16.500 agentes. La Prefectura sumó además un plus de alto riesgo para la Agrupación Albatros.
Policía Federal y PSA: Se creó un suplemento de responsabilidad profesional en sanidad, se incrementó un 30% la compensación por custodia y servicios adicionales, y se implementó una bonificación por destino de alta complejidad en Aeroparque y Ezeiza para la policía aeroportuaria.
Servicio Penitenciario Federal: Se avanzó en la equiparación salarial con la modernización de los adicionales por zona, riesgo, contacto con internos de alto perfil y la regularización de cadetes y aspirantes.
Desde el Gobierno destacaron que este esquema de aumentos apuesta a "corregir asimetrías históricas entre las Fuerzas Federales, extendiendo reconocimientos entre fuerzas y actualizando los suplementos territoriales según las diferencias reales en el costo de vida".
Además, indicaron que "contempla el riesgo y la criticidad de las tareas, la responsabilidad profesional, los destinos operativos y funciones que hasta ahora no contaban con una compensación específica".
Afirmaron que las medidas apuntan a "fortalecer y recuperar las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas, mejorando las condiciones del personal y reconociendo las características específicas de sus tareas".
Actualización antártica y Curia Castrense
Por su parte, para el personal militar, el Ejecutivo mantuvo vigente el suplemento por títulos superiores y actualizó las retribuciones correspondientes a la Curia Castrense.
En cuanto al tradicional adicional por prestación de servicios en la Antártida, los montos mensuales quedaron estipulados de forma progresiva: $1.598.124 en septiembre, $1.626.890 en octubre, $1.652.920 en noviembre y $1.677.714 para el cierre de diciembre.