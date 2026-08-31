Aumento y bono para estatales oficializado por el Gobierno: ¿De cuánto son los montos?

Mediante el Decreto 832/2026, el Ejecutivo nacional formalizó un nuevo acuerdo paritario para la Administración Pública Nacional. El esquema contempla un incremento salarial dividido en cuatro tramos y el pago de una suma extraordinaria a fin de año.

La medida oficializada este lunes en el Boletín Oficial establece aumentos acumulativos del 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, calculados siempre sobre las remuneraciones del mes previo.

Asimismo, los agentes estatales percibirán en diciembre un bono extraordinario de $80.000 de carácter remunerativo y no bonificable.

El pago por única vez alcanzará a todo el personal permanente y no permanente comprendido dentro del Convenio Colectivo de Trabajo General del sector público.

En paralelo, la normativa firmada por el presidente Javier Milei y los ministros del gabinete dispuso prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026 el Premio Estímulo a la Asistencia, vinculado directamente al presentismo de los trabajadores.

Actualización de viáticos, horas cátedra y adicionales





A través del Decreto 834/2026, el Gobierno complementó el acuerdo con una actualización en las escalas de viáticos, adicionales y horas cátedra que impactará en instituciones como el ISER y la Escuela Nacional de Bibliotecarios, además de los docentes contratados por hora cátedra..

El valor de la hora cátedra se fijó en $8.982 para septiembre con proyecciones de llegar a $9.429 en el último mes del año. Por su parte, el adicional por servicios en la Antártida pasará de $1.598.124 a $1.677.714 hacia el cierre del cuatrimestre.

También se modificaron los montos correspondientes a viáticos, prestaciones de servicios en la Antártida, la Curia Castrense y el Tribunal Fiscal de la Nación.

La actualización forma parte del esquema de recomposición salarial dispuesto para distintos sectores del empleo público durante el último cuatrimestre del año.