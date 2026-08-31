Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 31 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
DECRETO

Aumento y bono para estatales oficializado por el Gobierno: ¿De cuánto son los montos?

Los incrementos salariales se aplicarán en cuatro tramos y la suma fija se abonará con los haberes del último mes del año.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Mediante el Decreto 832/2026, el Ejecutivo nacional formalizó un nuevo acuerdo paritario para la Administración Pública Nacional. El esquema contempla un incremento salarial dividido en cuatro tramos y el pago de una suma extraordinaria a fin de año.

La medida oficializada este lunes en el Boletín Oficial establece aumentos acumulativos del 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, calculados siempre sobre las remuneraciones del mes previo. 

Asimismo, los agentes estatales percibirán en diciembre un bono extraordinario de $80.000 de carácter remunerativo y no bonificable.

El pago por única vez alcanzará a todo el personal permanente y no permanente comprendido dentro del Convenio Colectivo de Trabajo General del sector público.

En paralelo, la normativa firmada por el presidente Javier Milei y los ministros del gabinete dispuso prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026 el Premio Estímulo a la Asistencia, vinculado directamente al presentismo de los trabajadores.

Actualización de viáticos, horas cátedra y adicionales

A través del Decreto 834/2026, el Gobierno complementó el acuerdo con una actualización en las escalas de viáticos, adicionales y horas cátedra que impactará en instituciones como el ISER y la Escuela Nacional de Bibliotecarios, además de los docentes contratados por hora cátedra..

El valor de la hora cátedra se fijó en $8.982 para septiembre con proyecciones de llegar a $9.429 en el último mes del año. Por su parte, el adicional por servicios en la Antártida pasará de $1.598.124 a $1.677.714 hacia el cierre del cuatrimestre.

También se modificaron los montos correspondientes a viáticos, prestaciones de servicios en la Antártida, la Curia Castrense y el Tribunal Fiscal de la Nación.

La actualización forma parte del esquema de recomposición salarial dispuesto para distintos sectores del empleo público durante el último cuatrimestre del año.

Esta nota habla de:
1
Un maestro salvó a 1.643 alumnos de morir ahogados durante la inundación en Nepal: ¿Cómo lo hizo?
HÉROE

Un maestro salvó a 1.643 alumnos de morir ahogados durante la inundación en Nepal: ¿Cómo lo hizo?

2
Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 31 de agosto, según las encuestas
FARÁNDULA

Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 31 de agosto, según las encuestas

3
Adelanto del calendario para la AUH: cuáles son las fechas de cobro de septiembre
NUEVOS MONTOS

Adelanto del calendario para la AUH: cuáles son las fechas de cobro de septiembre

4
Septiembre con "S" de suerte: los signos que tendrán un mes increíble y lleno de sorpresas
MARAVILLOSO

Septiembre con "S" de suerte: los signos que tendrán un mes increíble y lleno de sorpresas

5
Le rechazaron a Morena Rial el pedido para volver a trabajar: "Hay animosidad por parte de la jueza"
DETALLES

Le rechazaron a Morena Rial el pedido para volver a trabajar: "Hay animosidad por parte de la jueza"

Últimas noticias de Estatales