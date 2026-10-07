Avanza el proyecto para incorporar el vandalismo rural al Código Penal: qué penas tendrá

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitió dictamen de mayoría al proyecto que busca incorporar la figura del vandalismo rural al Código Penal, con el objetivo de imponer sanciones de hasta 8 años de cárcel por la intrusión en los campos y los ataques al sistema de producción agropecuaria.

La iniciativa se discutió en un encuentro de las comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Legislación Penal, en cuyo transcurso se firmó un dictamen avalado por La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical, Provincias Unidas y otros bloques provinciales. Unión por la Patria y la izquierda, en tanto, promovieron dos despachos de minoría.

La titular de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, precisó que el dictamen de mayoría reunió el respaldo de 41 de las 66 legisladores presentes en el plenario, con lo cual la iniciativa quedó en condiciones de ser tratada en la próxima sesión.

El proyecto es impulsado por el diputado del PRO Martín Ardohain y establece que será reprimido con penas de prisión de un mes a un año quien ingrese a un establecimiento rural, un terreno o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo.

El proyecto obtuvo dictamen de mayoría en un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados.

Además, estipula que será reprimido con dos a ocho años y multas de hasta 12 veces el valor del daño quien destruya o dañe el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura del establecimiento agropecuario, o cereales u oleaginosas todavía no cosechadas, o que luego de recolectadas se conserven o guarden en parvas, gavillas, bolsas, silobolsas, tolvas u otros sitios o unidades de almacenamiento.

Debate

Durante la discusión en comisión, Ardohain, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, remarcó que "hablar de vandalismo rural es un tema muy caro a todo el interior del país" y propuso salir de "una visión urbanística del Código Penal que tanto abandono y desprotección le generó al interior profundo".

Al respecto, recordó que actualmente el vandalismo rural no está penado por el Código Penal, sino que se considera una contravención, mientras que sobre el proyecto, subrayó que tiene dos artículos importantes. "El 150 bis que incorpora la figura de vandalismo rural: entrar a un predio, que esté cercado, que tenga un cartel, que tenga una tranquera, a partir de la sanción de esta ley va a ser un delito penal, con penas que van de un mes a un año de cárcel. Y el 184 bis, a quien cometa un delito adentro de esa propiedad y no solamente en los bienes materiales, sino que esté dañando la parte productiva", desarrolló.

Desde el bloque de Unión por la Patria, el diputado Ramiro Gutiérrez consideró que es una iniciativa "inconveniente que no va a solucionar las cuestiones que la buena intención de quienes lo han presentado permitiría o intentarían solucionar". "Si apoyan este proyecto van a generar una duplicación normativa de lo que ya está previsto en el Código Penal con un tremendo agravante, van a bajar las penas en todos los delitos que afectan la producción agropecuaria", alertó.