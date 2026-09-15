"Avanza la privatización de AySA": el festejo de Luis Caputo por las ofertas para comprar la empresa

El Ministerio de Economía informó este martes la apertura de las ofertas técnicas en el marco del proceso de privatización de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Participaron dos oferentes, los cuales deberán cumplir "un exigente plan obligatorio de inversiones y expansión del servicio", según detallaron desde la cartera.

Puntualmente, el esquema licitatorio contempla la venta de la totalidad de las acciones de AYSA en manos del Estado nacional, correspondientes al 90% del capital, mientras que el 10% restante permanecerá bajo la titularidad de los empleados.

Los consorcios y empresas postulantes





Tras la apertura de sobres para evaluar las credenciales operativas y financieras, las firmas y consorcios que se presentaron formalmente al proceso son: Rowing S.A. - Consorcio Rowing, Arcos, Transclor, PHX y Roggio Roas S.A. - Consorcio Roggio Roas S.A.U. y otros.

Compromisos de inversión y esquema tarifario

Respecto de las exigencias que afrontará la compañía adjudicataria, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el impacto previsto sobre la red de agua y saneamiento.

"El futuro operador estará obligado a cumplir con las obligaciones de inversión de más de US$ 2.000 millones en 5 años, que implicarán una expansión y mejora en la calidad del servicio prestado", afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

En materia de costos para los usuarios, el funcionario remarcó que "durante el primer ciclo de cinco años, el esquema establece que el nivel tarifario vigente al momento de su presentación se mantenga constante en términos reales".

"Con este hito, el sector privado asume la operación y las obligaciones de inversión y expansión previstas en el contrato. Esto significa más obras, más inversiones, más seguridad y menos costos para todos los argentinos", prometió el titular del Palacio de Hacienda y celebró: "Con las privatizaciones del gobierno del presidente Javier Milei, la libertad y la Argentina avanzan".

A su vez, mediante un comunicado oficial se detalló que el pliego establece un Plan de Acción 2027-2031 de cumplimiento obligatorio, el cual prevé desembolsos e infraestructura por un total de $2,89 billones, fijados a valores de diciembre de 2025 y sin IVA.

Metas de cobertura e impacto fiscal





El contrato de concesión fija metas escalonadas de expansión de la red que la nueva operadora deberá garantizar:

Objetivos a 2031: Alcanzar una cobertura del 75,3% en agua potable y del 63,9% en la red de cloacas .

Plazo inicial (30 años): Extender los niveles de prestación hasta un mínimo del 90% en agua y del 75% en saneamiento.

Por otra parte, el proceso de privatización generará un ingreso directo para las arcas públicas durante el primer ciclo tarifario de la empresa, estimándose una recaudación de US$ 400 millones en concepto de IVA y de US$ 350 millones por el Impuesto a los Ingresos Brutos.