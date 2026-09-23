Kicillof apuntó contra Milei tras su discurso en la ONU: "Muy deslucido"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó el rumbo económico adoptado por el Gobierno de Javier Milei. Lo hizo en el marco de una reunión con dirigentes internacionales.

Participó de un desayuno organizado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en el que también participó el presidente español, Pedro Sánchez.

"No solo no hay un milagro, sino que estamos sufriendo una verdadera catástrofe", planteó el mandatario provincial.

El gobernador se refirió al discurso brindado por Milei ante la Asamblea General de la Naciones Unidas y consideró que fue "muy deslucido".

"La línea de subordinarse a Trump y Netanyahu no es una novedad", remarcó en diálogo con C5N, y afirmó que las definiciones sobre inteligencia artificial mostraron "una continuidad" con los planteos del presidente estadounidense.

"Habla de soberanía y después dice que hemos decidido como país subordinarse a intereses extranjeros, que mucho que ver con la soberanía no tiene", remarcó Kicillof.

Y cuestionó: "Dice que no hizo nada Naciones Unidas, y después recurre a lo que tenemos, que son resoluciones que él estaba ignorando. Esa contradicción no se puede zanjar de ninguna manera".