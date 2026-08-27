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Jueves, 27 de agosto de 2026

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Myriam Bregman y Sebastián de Caro, invitados de "Cara a Cara" por Crónica, El Streaming

DISCURSO

Axel Kicillof habló en la UBA y planteó la necesidad de construir "una estrategia nacional de desarrollo"

El gobernador bonaerense se presentó en la Facultad de Ciencias Exactas, en el marco del "Encuentro Nacional con Derecho al Futuro".

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El gobernador bonaerense Axel Kicillof habló en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, en el marco del "Encuentro Federal de Derecho al Futuro", organizado por el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF).  

"Esto es un punto de partida para pensar la Argentina que queremos y la Argentina que viene", expuso en su presentación.

Kicillof sostuvo que desea "una Argentina soberana, productiva, con trabajo digno y de calidad, justa, humana, democrática y transparente".

Por su parte, acusó al presidente Javier Milei de "rematar" el sistema científico, universitario y tecnológico y de "destruir completamente el aparato industrial y productivo de la Argentina".

También cuestionó que "las decisiones de política exterior están dictadas por Estados Unidos e Israel", y afirmó que esto es "ridículo, nocivo y grave". Y planteó como salida ir por el multilateralismo. "Asociarnos, comerciar e integrarnos con los que más nos convenga, empezando por la región", expresó.

"No podemos dejar pasar un minuto más: tenemos que estar construyendo, proponiendo, debatiendo esa estrategia y convocando", apuntó el mandatario provincial.

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