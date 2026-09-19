Axel Kicillof lanzó críticas al gobierno y habló de 2027: "Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof fue orador en un acto realizado en Avellaneda, durante el plenario realizado por Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

En ese marco, cuestionó el rumbo económico adoptado por el gobierno y sostuvo que con Milei a Argentina "no solo no le va bien, sino que es una verdadera catástrofe".

"Hablan del equilibrio, de estabilidad y de orden, pero no hay estabilidad económica si las familias no llegan a fin de mes", resaltó Kicillof en su discurso.

El mandatario provincial afirmó que "no hay orden si los hogares están tapados de deudas y no hay estabilidad si los negocios están vacíos y al trabajador le aumenta todo menos el ingreso". "Con Milei el país está cada vez más desequilibrado, con menos derechos, menos trabajo y más endeudamiento y especulación", enfatizó.

"Es un gobierno nacional que abandonó a las provincias, a su gente. Abandonó la idea misma de una Argentina integrada. Estamos acá porque pensamos y hacemos exactamente lo contrario", subrayó.

Por otro lado, Kicillof lanzó cuestionamientos a Milei sobre sus últimos dichos en torno a la causa Malvinas y plantéo que "el problema no es lo que recitó en 15 minutos, sino lo que hizo en estos tres años".

"El mismo Milei que nos habla de Malvinas resulta que es confeso admirador de Margaret Thatcher (ex primera ministra del Reino Unido), el Milei que habla de soberanía es el mismo que impulsó la venta de tierra de nuestra patria, el mismo que pide por cadena nacional la unidad es el que lleva años insultando agrediendo y dividiendo, el mismo que dice viva la patria es el mismo que la destruye. En definitiva, ni nacionalista ni patriota, Milei es cartón pintado", expresó.

Y concluyó con vistas a lo que viene: "Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa".