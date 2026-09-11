Axel Kicillof: "Los sectores que se oponen a Milei tienen que ser parte de un movimiento que dé una respuesta"

El gobernador Axel Kicillof dejó un mensaje dirigido al armado de la oposición al gobierno de Javier Milei y llamó a ampliar el espacio.

"Es importante que todos aquellos sectores, ya sea productivos, de los trabajadores, como fuerzas políticas que se oponen al gobierno de Milei tienen que ser parte de un movimiento que de una respuesta también y acompañe una lucha de los que están sufriendo estas políticas y de los que creen que no va", subrayó en un encuentro en la ciudad de La Plata este viernes en que se declaró Ciudadano Ilustre post mortem de La Plata a Sergio "El Ruso" Karakachoff.

A su vez, apuntó que después verán "cómo se organiza todo eso electoralmente".

El mandatario provincial consideró que "es muy importante que todos los sectores políticos, las dirigencias y algunos que hasta hace un tiempo decían ´esto tal vez funciona´, salgan a la cancha y pongan su posición". "Es muy importante sentir que es mucho más amplio", remarcó.

El reclamo para sostener las PASO

Esta semana Kicillof también se refirió al sostenimiento de las PASO y la importancia que tiene para el armado.

Quieren matar las PASO para que la oposición no se pueda organizar", destacó Kicillof en una conferencia de prensa en Misiones, acompañado por el gobernador de esa provincia, Hugo Passalacqua.

Kicillof junto a Passalacqua.

Por su parte, se refirió a la imagen del gobierno y sostuvo que "cada día que pasa le aparece un lío nuevo y eso le pega en las encuestas".

"Milei piensa que para tener la reelección hay que sacar las PASO porque con las PASO nacionales piensa que la oposición se puede organizar. Entonces dijeron: saquemosle un instrumento", apuntó el gobernador bonaerense.

El Gobierno retomará la discusión por la reforma electoral el próximo 15 de septiembre, luego de posponer el debate por algunos meses.

Por su parte, se refirió al armado del peronismo y afirmó: "No estoy en campaña y no puedo hablar de candidaturas porque tenemos el problema de gobernar las provincias con esta situación".

"No quiero anteponer ni una candidatura ni una campaña electoral a una construcción que tiene que ser desde abajo y desde las provincias", resaltó.