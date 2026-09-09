Axel Kicillof marcó contraste en Misiones: "Milei generó una crisis y le importa muy poco lo que pasa en las provincias"

El gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof llegó hoy a Misiones y fue recibido por su par Hugo Passalacqua. A días de la visita del presidente Javier Milei a esa provincia del litoral para ratificar el rumbo, el peronista líder del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y posible adversario en 2027, arribó con agenda cargada a marcar el contraste.

Gran parte de la dirigencia nacional y provincial pasan por Misiones desde que Passalacqua rompió vínculo con su ya exjefe político Carlos Rovira, cercano a la Casa Rosada. El gesto se materializó con el nuevo bloque que formó en el Congreso Nacional.

Desde entonces pasaron por allí otros gobernadores, una delegación de dirigentes peronistas de casi todos los espacios, Milei y, ahora, Kicillof.

El gobernador bonaerense sostuvo en X desde la ciudad de Posadas que el Presidente "generó una crisis y le importa muy poco lo que pasa en las provincias, propone un modelo que castiga a las economías regionales. Nuestra respuesta es seguir fortaleciendo el federalismo", aseveró al firmar convenios de colaboración y asistencia recíproca en diferentes áreas de ambos gobiernos.

Por su parte, Passalacqua escribió en la misma red social: "Feliz de recibir en nuestra provincia al querido colega gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, con quien compartimos una agenda de trabajo para seguir intercambiando experiencias y miradas sobre los temas que nos ocupan".

Kicillof en una escuela en Misiones con el gobernador.

Milei cerró a fines de la semana pasada la 47° Convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Fue la primera vez que visitó Misiones desde que asumió y no hubo foto con el gobernador, aunque escuchó el discurso en el que explicó porqué no cambiará el rumbo de ajuste fiscal y monetario.

Además, saludó a la militancia de La Libertad Avanza que se acercó al hotel donde hizo base en Iguazú.

Kicillof, con estudiantes y yerbateros en Misiones

Kicillof viajó desde Buenos Aires este miércoles. Marcó el contraste con una agenda cargada: Recorrió a la mañana una escuela secundaria de Innovación. Luego, pasó por la Biofábrica Misiones S.A y una yerbatera Cooperativa Las Tunas.

Durante el desembarco de Milei en Iguazú hubo cortes de rutas nacionales y un tractorazo. El sector yerbatero fue uno de los principales impulsores de la protesta al gobierno nacional.

Kicillof aseguró tras dialogar con los trabajadores "La cooperativa de yerba mate Las Tunas, de la ciudad de Apóstoles, es una de las tantas del sector que sufre las consecuencias de un Gobierno nacional que retira al Estado y desregula en beneficio de los más fuertes de la cadena de valor. Al igual que ocurre en nuestra provincia, los productores yerbateros de Misiones necesitan un modelo que acompañe las economías regionales y no priorice solo la rentabilidad financiera".

Kicillof en la yerbatera Las Tunas.

Ya para el mediodía dialogó a puertas cerradas con el anfitrión y firmó los convenios estratégicos que "profundizan la articulación en materia de seguridad y desarrollo agrario e industrial entre dos provincias que se dedican al trabajo, el turismo y la producción y por eso comparten problemáticas similares frente a la crisis generada por Milei".

Misiones es la séptima provincia en la que Kicillof desembarca con los propios del MDF. Antes viajó también a Tierra del Fuego, Formosa, Córdoba, Corrientes, Chaco y La Pampa. El próximo sábado 19 de septiembre, encabezará el plenario federal en Avellaneda bajo la consigna "A organizar la esperanza".

Kicillof firmó convenios en Misiones con Passalacqua.

El gobernador definirá pronto si se lanza a la carrera presidencial para competir con Milei. El líder de La Libertad Avanza buscará la reelección el año próximo. No es el único que tomará decisiones al respecto dentro del peronismo.

Kicillof cerró su recorrida en Misiones con un discurso partidario desde la sede del Partido Justicialista (PJ) local.

Noticia en desarrollo....